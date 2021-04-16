Минфин прорабатывает меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников

"Сейчас мы параллельно со стратегией развития финансовой грамотности, прорабатываем некоторые законодательные меры. Одна из этих мер — это как раз проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги и деньги ушли незаконным способом в другой банк или на другой счет, чтобы мы могли деньги вернуть человеку", — рассказал Чебесков в ходе онлайн-конференции "Комсомольской правды".