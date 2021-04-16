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Минфин прорабатывает меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников
Минфин прорабатывает меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников
Министерство финансов России прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников, сообщил директор департамента финансовой... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:06
2021-04-16T19:17
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министерство финансов России прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.В России фиксируется низкий уровень возвращения россиянам похищенных мошенниками средств. Это связано с тем, что мошенники, которые используют методы социальной инженерии, убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги. В Банке России сообщали зимой, что регулятор работает над изменением процедуры возврата похищенных мошенниками денег клиентов банков.Ранее в Москве аферисты обманули дочь летчика Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей. Мошенники под видом службы безопасности банка убедили ее перевести деньги.
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россия, общество, экономика

Минфин прорабатывает меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников

15:06 16.04.2021 (обновлено: 19:17 16.04.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министерство финансов России прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
В России фиксируется низкий уровень возвращения россиянам похищенных мошенниками средств. Это связано с тем, что мошенники, которые используют методы социальной инженерии, убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги. В Банке России сообщали зимой, что регулятор работает над изменением процедуры возврата похищенных мошенниками денег клиентов банков.

"Сейчас мы параллельно со стратегией развития финансовой грамотности, прорабатываем некоторые законодательные меры. Одна из этих мер — это как раз проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги и деньги ушли незаконным способом в другой банк или на другой счет, чтобы мы могли деньги вернуть человеку", — рассказал Чебесков в ходе онлайн-конференции "Комсомольской правды".

Ранее в Москве аферисты обманули дочь летчика Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей. Мошенники под видом службы безопасности банка убедили ее перевести деньги.
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