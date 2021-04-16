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Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
Согласно указанию Банка России, банки обязаны принимать ветхие, грязные, склеенные и другие купюры с дефектами. А вот с магазинами все не так просто, рассказал... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T03:15
2021-04-16T03:15
2021-04-16T03:15
россия
роскачество
александр борисов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Согласно указанию Банка России, банки обязаны принимать ветхие, грязные, склеенные и другие купюры с дефектами. А вот с магазинами все не так просто, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.В банки можно сдать даже купюры, составленные из двух разных банкнот одного номинала, если каждая из частей занимает не менее половины от первоначальной площади. То же касается монет – они могут быть сплющенными, поврежденными, погнутыми, но изображение на аверсе и реверсе должно быть сохранно. Если деньги платежеспособные, а магазин отказывается их принять, следует пригласить администратора, сообщить на горячую линию или пожаловаться в Роспотребнадзор, чтобы он разобрался в ситуации, заключил Борисов.
https://ria.ru/20210102/nakhodka-1591791603.html
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россия, роскачество, александр борисов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), деньги, общество, экономика