https://ria.ru/20210416/chernyshenko-1728634050.html
В пресс-службе объяснили сокращение доходов Чернышенко
В пресс-службе объяснили сокращение доходов Чернышенко
Сокращение доходов вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко связано с его переходом на госслужбу, пояснили в пресс-службе вице-премьера. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:15
2021-04-16T18:15
2021-04-16T18:15
россия
дмитрий чернышенко
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политика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сокращение доходов вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко связано с его переходом на госслужбу, пояснили в пресс-службе вице-премьера.Чернышенко стал самым богатым среди заместителей премьер-министра Михаила Мишустина, хотя его доход за 2020 год снизился в три раза по сравнению с прошлым годом и составил 142,7 миллиона рублей. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов кабинета министров за прошлый год опубликованы на сайте правительства."Большая часть дохода из задекларированных средств – это деньги, полученные в начале 2020 года на прежних местах работы – в структурах "Газпрома"", - добавили в пресс-службе.Чернышенко занял должность заместителя председателя правительства 21 января 2020 года, он курирует цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, культуру, туризм и спорт. До назначения в правительство он возглавлял АО "Газпром-Медиа Холдинг".
https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html
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россия, дмитрий чернышенко, газпром, политика