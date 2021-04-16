Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/cherkalin-1728580705.html
Обвинение запросило для подполковника Черкалина 11 лет колонии
Обвинение запросило для подполковника Черкалина 11 лет колонии
Прокуратура попросила суд приговорить к 11 годам колонии отставного офицера ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве, передает... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:15
2021-04-16T14:15
россия
кирилл черкалин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604318503_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_b92b46f6249a6c25500c1042c98a4226.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прокуратура попросила суд приговорить к 11 годам колонии отставного офицера ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда."Прошу окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 34 миллиона 300 тысяч рублей… лишить воинского звания подполковник запаса", - заявила прокурор Милана Дигаева.Дело Черкалина рассматривается в особом порядке -то есть при признании вины и сделке со следствием, что гарантирует ему более мягкое наказание.Защита в силу этого порядка может просить лишь о минимизации наказания, а не об оправдании.Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком режиме будет проходить процесс по ним, пока неясно. Материалы в отношении Черкалина выделены в отдельное производство.По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены не незаконные доходы.Насчет того, в каком звании Черкалин покинул спецслужбу, есть противоречивые данные: сам он в ходе процесса заявил, что в звании "подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года", его адвокат подтвердил, что его подзащитный носил погоны подполковника.Между тем полковником его называли не только журналисты, но и сама спецслужба. В пресс-релизе о задержании от 2019 года он был назван "полковником Черкалиным Кириллом Владимировичем, начальником отдела одного из подразделений ФСБ России".Однако из сегодняшней речи прокурора стало ясно, что он все-таки подполковник.
https://ria.ru/20210416/vzyatka-1728567094.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/vzyatka-1727620034.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604318503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a433ea40f24a84652bde474b92798cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кирилл черкалин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия

Обвинение запросило для подполковника Черкалина 11 лет колонии

14:15 16.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин в Московском гарнизонном военном суде
Бывший начальник отдела управления К службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прокуратура попросила суд приговорить к 11 годам колонии отставного офицера ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.
"Прошу окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 34 миллиона 300 тысяч рублей… лишить воинского звания подполковник запаса", - заявила прокурор Милана Дигаева.
Дело Черкалина рассматривается в особом порядке -то есть при признании вины и сделке со следствием, что гарантирует ему более мягкое наказание.
Защита в силу этого порядка может просить лишь о минимизации наказания, а не об оправдании.
Заместитель главы департамента экономики и развития Москвы Леонид Кострома в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 13:20
Замглавы департамента экономики Москвы арестовали по делу о взятке
Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком режиме будет проходить процесс по ним, пока неясно. Материалы в отношении Черкалина выделены в отдельное производство.
По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены не незаконные доходы.
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, на заседании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 19:28
Адвокат экс-полковника МВД Захарченко подозревается в передаче взятки
Насчет того, в каком звании Черкалин покинул спецслужбу, есть противоречивые данные: сам он в ходе процесса заявил, что в звании "подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года", его адвокат подтвердил, что его подзащитный носил погоны подполковника.
Между тем полковником его называли не только журналисты, но и сама спецслужба. В пресс-релизе о задержании от 2019 года он был назван "полковником Черкалиным Кириллом Владимировичем, начальником отдела одного из подразделений ФСБ России".
Однако из сегодняшней речи прокурора стало ясно, что он все-таки подполковник.
 
РоссияКирилл ЧеркалинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния