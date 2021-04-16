https://ria.ru/20210416/cherkalin-1728580705.html

Обвинение запросило для подполковника Черкалина 11 лет колонии

Обвинение запросило для подполковника Черкалина 11 лет колонии

Прокуратура попросила суд приговорить к 11 годам колонии отставного офицера ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве, передает... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:15

2021-04-16T14:15

2021-04-16T14:15

россия

кирилл черкалин

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прокуратура попросила суд приговорить к 11 годам колонии отставного офицера ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда."Прошу окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 34 миллиона 300 тысяч рублей… лишить воинского звания подполковник запаса", - заявила прокурор Милана Дигаева.Дело Черкалина рассматривается в особом порядке -то есть при признании вины и сделке со следствием, что гарантирует ему более мягкое наказание.Защита в силу этого порядка может просить лишь о минимизации наказания, а не об оправдании.Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком режиме будет проходить процесс по ним, пока неясно. Материалы в отношении Черкалина выделены в отдельное производство.По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены не незаконные доходы.Насчет того, в каком звании Черкалин покинул спецслужбу, есть противоречивые данные: сам он в ходе процесса заявил, что в звании "подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года", его адвокат подтвердил, что его подзащитный носил погоны подполковника.Между тем полковником его называли не только журналисты, но и сама спецслужба. В пресс-релизе о задержании от 2019 года он был назван "полковником Черкалиным Кириллом Владимировичем, начальником отдела одного из подразделений ФСБ России".Однако из сегодняшней речи прокурора стало ясно, что он все-таки подполковник.

https://ria.ru/20210416/vzyatka-1728567094.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/vzyatka-1727620034.html

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россия, кирилл черкалин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия