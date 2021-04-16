https://ria.ru/20210416/britantsy-1728520742.html
"Путин тебя не боится!" Британцы осудили Байдена за санкции против России
"Путин тебя не боится!" Британцы осудили Байдена за санкции против России
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена после введения новых санкций против России. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:19
2021-04-16T09:19
2021-04-16T12:03
россия
дональд трамп
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена после введения новых санкций против России."Байден считает себя суперменом, выгнав десять русских дипломатов. Какой же он глупец!" — написал один из читателей.Другой отметил, что американский лидер старается делать "все наперекор" бывшему президенту Дональду Трампу, тогда как другие считают, что при экс-главе США такой ситуации не сложилось бы."Все это вызывает хаос и приведет нас к войнам, голоду, безработице и анархии", — подчеркнул он.Большинство пользователей и вовсе призывают "выгнать Байдена из Белого дома".Некоторые их них выразили сожаление и принесли извинения "всему свободному миру" за ущерб, который наносит демократическая партия США."Вы хотите задушить Россию санкциями? У нее 600 миллиардов долларов золотовалютный запас. Эта страна с самыми большими в мире природными ресурсами", — напомнили в комментариях.Накануне американские власти ввели новый пакет ограничительных мер против Москвы из-за "вмешательства в выборы 2020 года", "кибератак" и ситуации с Крымом. Также Белый дом выслал десять сотрудников посольства в Вашингтоне.В МИД России заявили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран, и пообещали проработать ответные меры.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Читатели газеты Daily Mail
раскритиковали президента США Джо Байдена
после введения новых санкций против России.
"Байден считает себя суперменом, выгнав десять русских дипломатов. Какой же он глупец!" — написал один из читателей.
Другой отметил, что американский лидер старается делать "все наперекор" бывшему президенту Дональду Трампу
, тогда как другие считают, что при экс-главе США такой ситуации не сложилось бы.
"Все это вызывает хаос и приведет нас к войнам, голоду, безработице и анархии", — подчеркнул он.
Большинство пользователей и вовсе призывают "выгнать Байдена из Белого дома".
Некоторые их них выразили сожаление и принесли извинения "всему свободному миру" за ущерб, который наносит демократическая партия США.
"Вы хотите задушить Россию санкциями? У нее 600 миллиардов долларов золотовалютный запас. Эта страна с самыми большими в мире природными ресурсами", — напомнили в комментариях.
Накануне американские власти ввели новый пакет ограничительных мер против Москвы из-за "вмешательства в выборы 2020 года", "кибератак" и ситуации с Крымом. Также Белый дом выслал десять сотрудников посольства в Вашингтоне.
В МИД России заявили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран, и пообещали проработать ответные меры.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>