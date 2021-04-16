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Мясников объяснил, когда головная боль должна вызвать беспокойство
Мясников объяснил, когда головная боль должна вызвать беспокойство
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", когда при головной боли нельзя пить обезболивающие, а следует обратиться к... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:17
2021-04-16T19:06
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", когда при головной боли нельзя пить обезболивающие, а следует обратиться к специалисту.По мнению врача, головная боль, возникающая при кашле или изменении положения тела, должна вызвать наиболее серьезные опасения.Врач отметил, что в таких случаях следует немедленно обратиться к специалисту.Кроме того, он рекомендует обращать внимание на так называемые красные флажки, которые говорят о развитии опасных процессов в организме. Речь идет о головной боли, которая возникла впервые, а также если эта боль оказалась самой сильной из всех, что вам приходилось испытывать.По словам Мясникова, если вдруг неожиданно онемела рука или опустился уголок рта, а при этом вы ощущаете головную боль, важно обратиться в медучреждение.Медик посоветовал не делать МРТ без необходимости, если это, например, рядовая головная боль, так как "это только облучение и бессмысленная трата денег".Ранее Александр Мясников рекомендовал принимать антидепрессанты в качестве обезболивающих при головной боли от напряжения.
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александр мясников (врач), общество

Мясников объяснил, когда головная боль должна вызвать беспокойство

13:17 16.04.2021 (обновлено: 19:06 16.04.2021)
 
© Fotolia / Junial EnterprisesДевушка закрывает руками лицо
Девушка закрывает руками лицо - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Fotolia / Junial Enterprises
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", когда при головной боли нельзя пить обезболивающие, а следует обратиться к специалисту.
По мнению врача, головная боль, возникающая при кашле или изменении положения тела, должна вызвать наиболее серьезные опасения.

"У вас может быть опухоль или аневризма сосудов головного мозга", — подчеркнул Мясников.

Врач отметил, что в таких случаях следует немедленно обратиться к специалисту.
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Врач назвал необычные причины головной боли
Кроме того, он рекомендует обращать внимание на так называемые красные флажки, которые говорят о развитии опасных процессов в организме. Речь идет о головной боли, которая возникла впервые, а также если эта боль оказалась самой сильной из всех, что вам приходилось испытывать.
По словам Мясникова, если вдруг неожиданно онемела рука или опустился уголок рта, а при этом вы ощущаете головную боль, важно обратиться в медучреждение.
Медик посоветовал не делать МРТ без необходимости, если это, например, рядовая головная боль, так как "это только облучение и бессмысленная трата денег".
Ранее Александр Мясников рекомендовал принимать антидепрессанты в качестве обезболивающих при головной боли от напряжения.
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