https://ria.ru/20210416/biden-1728502483.html

Байден назвал области, в которых США и Россия должны сотрудничать

Байден назвал области, в которых США и Россия должны сотрудничать

Президент США Джо Байден заявил, что США и Россия могут работать вместе по ряду мировых проблем. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T00:33

2021-04-16T00:33

2021-04-16T00:39

коронавирус covid-19

россия

вашингтон

джо байден

владимир путин

кндр (северная корея)

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США и Россия могут работать вместе по ряду мировых проблем.Он добавил, что Соединенные Штаты должны и будут работать вместе с Россией, где это отвечает их интересам, и будут реагировать на действия Москвы, когда это потребуется.По словам американского лидера, он будет реагировать, "если Россия продолжит вмешиваться в демократические процессы" в Штатах."Если саммит (с президентом РФ Владимиром Путиным) состоится, а я думаю, что он состоится, США и Россия могли бы запустить диалог по стратегической стабильности, чтобы сотрудничать по контролю над вооружениями и безопасности", - сказал Байден."Мы можем ответить на глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе, включая усмирение ядерных угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, глобальная победа над нынешней пандемией и ответ на экзистенциальный кризис изменений климата", - добавил он.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728501382.html

https://ria.ru/20210416/biden-1728501536.html

россия

вашингтон

кндр (северная корея)

иран

сша

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2021

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коронавирус covid-19, россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, кндр (северная корея), иран, сша, в мире