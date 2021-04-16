https://ria.ru/20210416/biden-1728502201.html
Байден отметил важность личного общения с Путиным
Байден отметил важность личного общения с Путиным
Президент США Джо Байден заявил о важности личного общения с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:27
2021-04-16T00:27
2021-04-16T00:27
россия
вашингтон
договор снв-3
джо байден
владимир путин
европа
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в мире
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о важности личного общения с президентом России Владимиром Путиным."Для этого я предложил встретиться летом этого года в Европе, чтобы решать вопросы, с которыми сталкиваются наши страны", - сказал Байден."Наши команды сейчас обсуждают эту возможность", - добавил американский президент.
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россия, вашингтон, договор снв-3, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире