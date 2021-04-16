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Байден отметил важность личного общения с Путиным
Байден отметил важность личного общения с Путиным
Президент США Джо Байден заявил о важности личного общения с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:27
2021-04-16T00:27
россия
вашингтон
договор снв-3
джо байден
владимир путин
европа
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о важности личного общения с президентом России Владимиром Путиным."Для этого я предложил встретиться летом этого года в Европе, чтобы решать вопросы, с которыми сталкиваются наши страны", - сказал Байден."Наши команды сейчас обсуждают эту возможность", - добавил американский президент.
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россия, вашингтон, договор снв-3, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире

Байден отметил важность личного общения с Путиным

00:27 16.04.2021
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о важности личного общения с президентом России Владимиром Путиным.
"Я выразил президенту Путину свое убеждение, что общение между нами лично и напрямую будет необходимым для более эффективных отношений, он согласился с этим", - сказал Байден в Белом доме, напомнив о недавнем продлении договора СНВ-3.
"Для этого я предложил встретиться летом этого года в Европе, чтобы решать вопросы, с которыми сталкиваются наши страны", - сказал Байден.
"Наши команды сейчас обсуждают эту возможность", - добавил американский президент.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
00:04
Байден заявил об ответственном подходе к отношениям с Россией
 
РоссияВашингтонДоговор СНВ-3Джо БайденВладимир ПутинЕвропаСШАВ мире
 
 
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