Байден выразил обеспокоенность военной активностью России вокруг Украины
00:21 16.04.2021 (обновлено: 00:25 16.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выразил российскому лидеру Владимиру Путину обеспокоенность "военной активностью" РФ вокруг Украины.
"Я выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и оккупированным Крымом", - сказал Байден в обращении к нации.
Байден также сообщил, что призвал Путина "воздержаться от эскалации" по Украине. "Я решительно просил воздержаться от любых военных действий… Сейчас надо снижать напряженность", - сказал президент США, выразив "поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.
Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.