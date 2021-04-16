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Байден выразил обеспокоенность военной активностью России вокруг Украины
Байден выразил обеспокоенность военной активностью России вокруг Украины
Президент США Джо Байден заявил, что выразил российскому лидеру Владимиру Путину обеспокоенность "военной активностью" РФ вокруг Украины. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:21
2021-04-16T00:25
сергей рябков
дмитрий песков
россия
вашингтон
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выразил российскому лидеру Владимиру Путину обеспокоенность "военной активностью" РФ вокруг Украины.Байден также сообщил, что призвал Путина "воздержаться от эскалации" по Украине. "Я решительно просил воздержаться от любых военных действий… Сейчас надо снижать напряженность", - сказал президент США, выразив "поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210416/bayden-1728500315.html
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728501382.html
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сергей рябков, дмитрий песков, россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире

Байден выразил обеспокоенность военной активностью России вокруг Украины

00:21 16.04.2021 (обновлено: 00:25 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выразил российскому лидеру Владимиру Путину обеспокоенность "военной активностью" РФ вокруг Украины.
"Я выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и оккупированным Крымом", - сказал Байден в обращении к нации.
Байден также сообщил, что призвал Путина "воздержаться от эскалации" по Украине. "Я решительно просил воздержаться от любых военных действий… Сейчас надо снижать напряженность", - сказал президент США, выразив "поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Байден прокомментировал новые санкции США
 
Сергей РябковДмитрий ПесковРоссияВашингтонДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
 
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