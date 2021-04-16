https://ria.ru/20210416/biden-1728501536.html

Байден выразил обеспокоенность военной активностью России вокруг Украины

Байден выразил обеспокоенность военной активностью России вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что выразил российскому лидеру Владимиру Путину обеспокоенность "военной активностью" РФ вокруг Украины. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T00:21

2021-04-16T00:21

2021-04-16T00:25

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выразил российскому лидеру Владимиру Путину обеспокоенность "военной активностью" РФ вокруг Украины.Байден также сообщил, что призвал Путина "воздержаться от эскалации" по Украине. "Я решительно просил воздержаться от любых военных действий… Сейчас надо снижать напряженность", - сказал президент США, выразив "поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210416/bayden-1728500315.html

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728501382.html

россия

вашингтон

сша

украина

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сергей рябков, дмитрий песков, россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире