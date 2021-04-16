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Байден заявил, что давно выступает против "Северного потока — 2"
Байден заявил, что давно выступает против "Северного потока — 2"
Президент США Джо Байден заявил, что газопровод "Северный поток — 2" – это сложный вопрос, который обсуждается. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:13
2021-04-16T01:02
вашингтон
россия
северный поток — 2
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что газопровод "Северный поток — 2" – это сложный вопрос, который обсуждается.Журналисты спросили Байдена, почему он не ввел дополнительных санкций против трубопровода."Этот вопрос еще в игре", — добавил он.
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вашингтон, россия, северный поток — 2, джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что давно выступает против "Северного потока — 2"

00:13 16.04.2021 (обновлено: 01:02 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что газопровод "Северный поток — 2" – это сложный вопрос, который обсуждается.
Журналисты спросили Байдена, почему он не ввел дополнительных санкций против трубопровода.

"Северный поток — 2" — это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе. Я тоже давно выступаю против "Северного потока — 2", — сказал Байден.

"Этот вопрос еще в игре", — добавил он.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
00:18
Байден прокомментировал новые санкции США
 
ВашингтонРоссияСеверный поток — 2Джо БайденСШАВ мире
 
 
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