https://ria.ru/20210416/biden-1728501057.html
Байден заявил, что давно выступает против "Северного потока — 2"
Байден заявил, что давно выступает против "Северного потока — 2"
Президент США Джо Байден заявил, что газопровод "Северный поток — 2" – это сложный вопрос, который обсуждается. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:13
2021-04-16T00:13
2021-04-16T01:02
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что газопровод "Северный поток — 2" – это сложный вопрос, который обсуждается.Журналисты спросили Байдена, почему он не ввел дополнительных санкций против трубопровода."Этот вопрос еще в игре", — добавил он.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728501382.html
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вашингтон, россия, северный поток — 2, джо байден, сша, в мире