Россия оказалась "за пределами мирового сообщества", считает Байден
18:26 16.04.2021 (обновлено: 18:41 16.04.2021)
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась "за пределами" мирового сообщества, и рассматривает предстоящий саммит с российским коллегой Владимиром Путиным в качестве моста, чтобы вернуть ее назад, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. У нас сейчас формат "большой семерки", а не "большой восьмерки"... Предложение президента (о проведении саммита) - это мост назад. Он полагает, что в интересах России его принять", - сказала Псаки в ходе брифинга.
Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.