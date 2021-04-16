https://ria.ru/20210416/bayden-1728635943.html

Россия оказалась "за пределами мирового сообщества", считает Байден

Россия оказалась "за пределами мирового сообщества", считает Байден

Президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась "за пределами" мирового сообщества, и рассматривает предстоящий саммит с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:26

2021-04-16T18:26

2021-04-16T18:41

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джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась "за пределами" мирового сообщества, и рассматривает предстоящий саммит с российским коллегой Владимиром Путиным в качестве моста, чтобы вернуть ее назад, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20210416/serbiya-1728580305.html

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россия, джо байден, сша, в мире