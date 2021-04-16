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https://ria.ru/20210416/bayden-1728521458.html
Эксперт оценил заявления Байдена об отношениях с Россией
Эксперт оценил заявления Байдена об отношениях с Россией
Выступление президента США Джо Байдена, посвященное России, в целом было предсказуемо, Штаты пытаются использовать политику кнута и пряника, но в этом есть и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:27
2021-04-16T09:27
россия
барак обама
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена, посвященное России, в целом было предсказуемо, Штаты пытаются использовать политику кнута и пряника, но в этом есть и положительные моменты, так как страны пытаются сдвинуться с мертвой точки, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.Накануне Байден рассказал, что в телефонном разговоре с Путиным выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и Крымом, а также подтвердил поддержку Вашингтона территориальной целостности Украины. По его словам, он сказал российскому лидеру, что решил не заходить слишком далеко с санкциями, "хотя мог бы". Байден заявил о важности личного общения с Путиным. По его словам, США и РФ могут работать вместе, отвечая на глобальные вызовы."Все было настолько предсказуемо – порадовало только, как бальзам на уши, что он Россию признал великой державой, с которой нужно вести диалог. Такая политика кнута и пряника. Мы вводим санкции – надо назвать Россию великой державой. На каждый кнут находится свой пряник", - констатировал Кошкин.По его словам, так США понимают прагматизм – "мы разговариваем по одним вопросам и очень сильно ругаемся по другим вопросам".Эксперт отметил, что главным адресатом выступления Байдена была внутренняя аудитория – так Байден формирует образ "крутого Джо" и подчеркивает, что дела Байдена-президента не расходятся со словами Байдена-кандидата на этот пост."Все это делается в целях внутриполитического пиара, вся риторика относительно России. Попытка соответствовать образу "кандидата Джо Байдена", когда он еще только предлагал повестку относительно России. Тут он пытается соответствовать образу человека дела. Он хочет доказать, что его политическая риторика не расходится со словами", - заявил Кошкин.По его оценке, Байден учитывает ошибки предыдущего президента-демократа Барака Обамы, которого как раз обвиняли, что его риторика расходилась со словами."У Обамы было много провалов. Хотя Байден хорошо к нему относится и, по сути, это его бывший начальник, Байден пытается извлечь уроки из президентства Обамы", - считает эксперт.Что касается самих отношений США и РФ, то "они в ужасном состоянии, но есть положительные моменты", считает эксперт."Скорее всего, саммит пройдет. Россия не станет отказываться от саммита, потому что заинтересована в этом вопросе. США продолжат совмещать эту политику кнута и пряника – разговор с позиций силы, с позиции компромисса. Это, скорее, положительная тенденция, потому что раньше было хуже. Сейчас мы, по крайней мере, попытаемся сдвинуться с места. Есть конструктивная повестка – телефонные разговоры, встречи, в том числе возможный саммит", - считает эксперт.США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728517199.html
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россия, барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт оценил заявления Байдена об отношениях с Россией

09:27 16.04.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена, посвященное России, в целом было предсказуемо, Штаты пытаются использовать политику кнута и пряника, но в этом есть и положительные моменты, так как страны пытаются сдвинуться с мертвой точки, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
Накануне Байден рассказал, что в телефонном разговоре с Путиным выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и Крымом, а также подтвердил поддержку Вашингтона территориальной целостности Украины. По его словам, он сказал российскому лидеру, что решил не заходить слишком далеко с санкциями, "хотя мог бы". Байден заявил о важности личного общения с Путиным. По его словам, США и РФ могут работать вместе, отвечая на глобальные вызовы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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"Все было настолько предсказуемо – порадовало только, как бальзам на уши, что он Россию признал великой державой, с которой нужно вести диалог. Такая политика кнута и пряника. Мы вводим санкции – надо назвать Россию великой державой. На каждый кнут находится свой пряник", - констатировал Кошкин.
По его словам, так США понимают прагматизм – "мы разговариваем по одним вопросам и очень сильно ругаемся по другим вопросам".
Эксперт отметил, что главным адресатом выступления Байдена была внутренняя аудитория – так Байден формирует образ "крутого Джо" и подчеркивает, что дела Байдена-президента не расходятся со словами Байдена-кандидата на этот пост.
"Все это делается в целях внутриполитического пиара, вся риторика относительно России. Попытка соответствовать образу "кандидата Джо Байдена", когда он еще только предлагал повестку относительно России. Тут он пытается соответствовать образу человека дела. Он хочет доказать, что его политическая риторика не расходится со словами", - заявил Кошкин.
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По его оценке, Байден учитывает ошибки предыдущего президента-демократа Барака Обамы, которого как раз обвиняли, что его риторика расходилась со словами.
"У Обамы было много провалов. Хотя Байден хорошо к нему относится и, по сути, это его бывший начальник, Байден пытается извлечь уроки из президентства Обамы", - считает эксперт.
Что касается самих отношений США и РФ, то "они в ужасном состоянии, но есть положительные моменты", считает эксперт.
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"Скорее всего, саммит пройдет. Россия не станет отказываться от саммита, потому что заинтересована в этом вопросе. США продолжат совмещать эту политику кнута и пряника – разговор с позиций силы, с позиции компромисса. Это, скорее, положительная тенденция, потому что раньше было хуже. Сейчас мы, по крайней мере, попытаемся сдвинуться с места. Есть конструктивная повестка – телефонные разговоры, встречи, в том числе возможный саммит", - считает эксперт.
США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
 
РоссияБарак ОбамаДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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