https://ria.ru/20210416/bayden-1728514871.html

Байден хочет выйти на саммит с Путиным "с позиций силы", считает эксперт

Байден хочет выйти на саммит с Путиным "с позиций силы", считает эксперт

Президент США Джо Байден, критикуя Россию, хочет выйти на возможный саммит с российским коллегой Владимиром Путиным "с позиций силы" и показать, что предложение РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:15

2021-04-16T08:15

2021-04-16T08:15

россия

энтони блинкен

ян цзечи

джо байден

москва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, критикуя Россию, хочет выйти на возможный саммит с российским коллегой Владимиром Путиным "с позиций силы" и показать, что предложение о саммите - не подарок лидеру РФ и не смягчение позиции, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.По его прогнозу, Россия либо ответит отказом в проведении саммита, либо выйдет на него с ответной критикой.Накануне Байден рассказал, что в телефонном разговоре с Путиным выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и Крымом, а также подтвердил поддержку Вашингтона территориальной целостности Украины и призвал РФ воздержаться от любых военных действий. По его словам, он сказал российскому лидеру, что решил не заходить слишком далеко с санкциями, "хотя мог бы". Байден заявил о важности личного общения с Путиным. По его словам, США и РФ могут работать вместе, отвечая на глобальные вызовы.По его оценке, адресатом критики России и санкций против нее выступает американская аудитория, требования "крови" давно звучали в Конгрессе и американских СМИ.Теперь является большим вопросом, как ответит Москва."Высока вероятность того, что американская сторона получит отказ в проведении саммита. Если бы речь шла о "рутинных санкциях", то есть о дежурном расширении списков на основе старых механизмов, Москва могла бы закрыть на это глаза. Но речь о новом масштабном указе. Это сигнал о том, что саммит может стать попросту формой озвучивания России требований и претензий США, без всякого конструктива. Эдакая попытка публичной порки", - опасается эксперт.Впрочем, прогнозирует он, "в России таких разговоров могут и не испугаться и в ходе разговора вывалить на партнеров неприятное в ответ". Он напомнил, что нечто подобное уже произошло недавно на встрече высокого уровня США-КНР на Аляске.Встреча высокого уровня США-КНР в конце марта в Анкоридже на Аляске началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, их собеседники - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И - дали на эти выступления развернутый ответ. В результате заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и "театральных попытках игры на публику".Байден в четверг объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи с действиями РФ, сообщил в четверг Белый дом. Указ издан "в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные пагубные действия правительства Российской Федерации", говорится в письме Байдена конгрессу.На основании этого США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728511538.html

https://ria.ru/20210416/pushkov-1728511226.html

https://ria.ru/20210416/familiya-1728510235.html

https://ria.ru/20210415/ssha-1728499777.html

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россия, энтони блинкен, ян цзечи, джо байден, москва, сша