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"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России, в которой оценил перспективы отношений Вашингтона и Москвы. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T03:47
2021-04-16T03:47
2021-04-16T03:47
вашингтон
администрация президента сша
россия
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России, в которой оценил перспективы отношений Вашингтона и Москвы.Во время выступления американский лидер напомнил о телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, который состоялся в начале недели, и обратил внимание, что общение было "открытым и уважительным".Политик назвал россиян и американцев "гордыми и патриотичными народами", которые "заинтересованы в мирном и безопасном будущем".Байден уточнил, что накануне ввел санкции против России "из-за вмешательства в выборы в США". Он добавил, что "мог пойти в своем отпоре и дальше", однако "выбрал другой образ действий и предпочел отпор, пропорциональный нанесенному ущербу"."США не хотят начинать очередной цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Но если Россия продолжит вмешиваться в дела нашей демократии, я готов предпринять новые ответные шаги", — утверждает политик.Глава Соединенных Штатов подчеркнул важность личного общения с российским президентом. По его мнению, это может стать подспорьем для улучшения российско-американских отношений.Президент США считает, что Вашингтон и Москва могут работать вместе по ряду мировых проблем: контролю над вооружениями и безопасности. В качестве примера он привел продление на пять лет договора по сокращению наступательных вооружений (СНВ-3).По словам американского лидера, США поддерживают союзников и партнеров в Европе, а также суверенитет и территориальную целостность Украины."В этой связи я выразил обеспокоенность в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", — заявил он.Байден заключил, что "у США есть заинтересованность в работе с Россией". Он призвал отказаться от "любых военных действий", перейти к "деэскалации", а также "вдумчивому диалогу и дипломатическому процессу".Больше переводов читайте на сайте ИноСМИ >>
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вашингтон, администрация президента сша, россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
выступил с речью, посвященной России
, в которой оценил перспективы отношений Вашингтона
и Москвы
.
Во время выступления американский лидер напомнил о телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным
, который состоялся в начале недели, и обратил внимание, что общение было "открытым и уважительным".
"Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент Путин и я — мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии", — пояснил Байден.
Политик назвал россиян и американцев "гордыми и патриотичными народами", которые "заинтересованы в мирном и безопасном будущем".
Байден уточнил, что накануне ввел санкции против России "из-за вмешательства в выборы в США". Он добавил, что "мог пойти в своем отпоре и дальше", однако "выбрал другой образ действий и предпочел отпор, пропорциональный нанесенному ущербу".
"США не хотят начинать очередной цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Но если Россия продолжит вмешиваться в дела нашей демократии, я готов предпринять новые ответные шаги", — утверждает политик.
Глава Соединенных Штатов подчеркнул важность личного общения с российским президентом. По его мнению, это может стать подспорьем для улучшения российско-американских отношений.
"В связи с этим я предложил ему (Владимиру Путину. — Прим. ред.) встретиться лично этим летом где-то в Европе. На саммите мы сможем обсудить целый круг вопросов, которые стоят перед нашими странами. Наши команды сейчас обсуждают эту возможность. И в результате этого саммита, как я надеюсь, США и Россия могут начать диалог о стратегической стабильности", — отметил американский лидер.
Президент США считает, что Вашингтон и Москва могут работать вместе по ряду мировых проблем: контролю над вооружениями и безопасности. В качестве примера он привел продление на пять лет договора по сокращению наступательных вооружений (СНВ-3).
"Мы согласились (в беседе с Владимиром Путиным. — Прим. ред.), что вместе мы сможем справиться с критическими глобальными вызовами, которые требуют от США и России работать вместе. Эти вызовы включают ядерную опасность со стороны Ирана и Северной Кореи, окончание нынешней пандемии, борьбу с экзистенциальной угрозой изменения климата", — высказался Байден.
По словам американского лидера, США поддерживают союзников и партнеров в Европе
, а также суверенитет и территориальную целостность Украины
.
"В этой связи я выразил обеспокоенность в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", — заявил он.
Байден заключил, что "у США есть заинтересованность в работе с Россией". Он призвал отказаться от "любых военных действий", перейти к "деэскалации", а также "вдумчивому диалогу и дипломатическому процессу".
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