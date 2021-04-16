https://ria.ru/20210416/bayden-1728508536.html

"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией

"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией

Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России, в которой оценил перспективы отношений Вашингтона и Москвы. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T03:47

2021-04-16T03:47

2021-04-16T03:47

вашингтон

администрация президента сша

россия

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России, в которой оценил перспективы отношений Вашингтона и Москвы.Во время выступления американский лидер напомнил о телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, который состоялся в начале недели, и обратил внимание, что общение было "открытым и уважительным".Политик назвал россиян и американцев "гордыми и патриотичными народами", которые "заинтересованы в мирном и безопасном будущем".Байден уточнил, что накануне ввел санкции против России "из-за вмешательства в выборы в США". Он добавил, что "мог пойти в своем отпоре и дальше", однако "выбрал другой образ действий и предпочел отпор, пропорциональный нанесенному ущербу"."США не хотят начинать очередной цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Но если Россия продолжит вмешиваться в дела нашей демократии, я готов предпринять новые ответные шаги", — утверждает политик.Глава Соединенных Штатов подчеркнул важность личного общения с российским президентом. По его мнению, это может стать подспорьем для улучшения российско-американских отношений.Президент США считает, что Вашингтон и Москва могут работать вместе по ряду мировых проблем: контролю над вооружениями и безопасности. В качестве примера он привел продление на пять лет договора по сокращению наступательных вооружений (СНВ-3).По словам американского лидера, США поддерживают союзников и партнеров в Европе, а также суверенитет и территориальную целостность Украины."В этой связи я выразил обеспокоенность в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", — заявил он.Байден заключил, что "у США есть заинтересованность в работе с Россией". Он призвал отказаться от "любых военных действий", перейти к "деэскалации", а также "вдумчивому диалогу и дипломатическому процессу".Больше переводов читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210413/razgovor-1728161408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, администрация президента сша, россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире