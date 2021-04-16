https://ria.ru/20210416/bayden-1728500315.html

Байден напомнил об ответственности России и США как сверхдержав

Байден напомнил об ответственности России и США как сверхдержав

Соединенные Штаты и Россия как две великие державы несут значительную ответственность за глобальную стабильность, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T00:00

2021-04-16T00:00

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вашингтон

джо байден

в мире

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты и Россия как две великие державы несут значительную ответственность за глобальную стабильность, заявил президент США Джо Байден.

https://ria.ru/20210416/biden-1728500744.html

вашингтон

россия

сша

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вашингтон, джо байден, в мире, россия, сша