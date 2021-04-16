https://ria.ru/20210416/bayden-1728500315.html
Байден напомнил об ответственности России и США как сверхдержав
Байден напомнил об ответственности России и США как сверхдержав
Соединенные Штаты и Россия как две великие державы несут значительную ответственность за глобальную стабильность, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:00
2021-04-16T00:00
2021-04-16T00:10
вашингтон
джо байден
в мире
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604093969_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_8aa5182b17c9d5ad5a297a89314e29b6.jpg
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты и Россия как две великие державы несут значительную ответственность за глобальную стабильность, заявил президент США Джо Байден.
https://ria.ru/20210416/biden-1728500744.html
вашингтон
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604093969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a24df8371b520117f18f153cf60a10b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, джо байден, в мире, россия, сша