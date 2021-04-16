https://ria.ru/20210416/bank-1728529107.html
ЦБ аннулировал лицензию у "Нордеа банка"
ЦБ аннулировал лицензию у "Нордеа банка"
Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у североевропейского "Нордеа банка", говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:34
2021-04-16T10:34
2021-04-16T10:54
россия
нордеа банк
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у североевропейского "Нордеа банка", говорится в сообщении регулятора.Группа Nordea в декабре прошлого года сообщила, что решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе будет закрыт "Нордеа банк" в России.Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов."Нордеа банк" является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 141-е место в банковской системе России по величине активов.
https://ria.ru/20210410/moshenniki-1727651288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_e4b3e959cc94226396312ed509c1dbaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нордеа банк, центральный банк рф (цб рф), экономика