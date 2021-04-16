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ЦБ аннулировал лицензию у "Нордеа банка"
ЦБ аннулировал лицензию у "Нордеа банка"
Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у североевропейского "Нордеа банка", говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:34
2021-04-16T10:54
россия
нордеа банк
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у североевропейского "Нордеа банка", говорится в сообщении регулятора.Группа Nordea в декабре прошлого года сообщила, что решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе будет закрыт "Нордеа банк" в России.Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов."Нордеа банк" является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 141-е место в банковской системе России по величине активов.
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россия, нордеа банк, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ аннулировал лицензию у "Нордеа банка"

10:34 16.04.2021 (обновлено: 10:54 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у североевропейского "Нордеа банка", говорится в сообщении регулятора.
Группа Nordea в декабре прошлого года сообщила, что решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе будет закрыт "Нордеа банк" в России.

"Основанием для аннулирования лицензии у АО "Нордеа банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", — сообщил ЦБ.

Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
"Нордеа банк" является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 141-е место в банковской системе России по величине активов.
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РоссияНордеа БанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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