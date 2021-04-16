https://ria.ru/20210416/bank-1728529107.html

ЦБ аннулировал лицензию у "Нордеа банка"

ЦБ аннулировал лицензию у "Нордеа банка"

Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у североевропейского "Нордеа банка", говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:34

2021-04-16T10:34

2021-04-16T10:54

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у североевропейского "Нордеа банка", говорится в сообщении регулятора.Группа Nordea в декабре прошлого года сообщила, что решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе будет закрыт "Нордеа банк" в России.Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов."Нордеа банк" является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 141-е место в банковской системе России по величине активов.

https://ria.ru/20210410/moshenniki-1727651288.html

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2021

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россия, нордеа банк, центральный банк рф (цб рф), экономика