https://ria.ru/20210416/balet-1728571817.html

Прима Большого рассказала о балете, которому Путин обещал дать поддержку

Прима Большого рассказала о балете, которому Путин обещал дать поддержку

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова рассказала, что вопрос поддержки балета "Идиот", который она хочет создать, сейчас прорабатывается, она планирует... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:35

2021-04-16T13:35

2021-04-16T14:20

культура

россия

ольга смирнова

большой театр

федор достоевский

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова рассказала, что вопрос поддержки балета "Идиот", который она хочет создать, сейчас прорабатывается, она планирует исполнить в постановке роль Настасьи Филипповны.Ранее сообщалось, что Ольга Смирнова стала лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2019 год. Во время встречи по видеосвязи Владимира Путина с лауреатами премии балерина рассказала, что благодаря этой награде она сможет осуществить свою мечту - поставить к 200-летию Федора Достоевского балет по роману "Идиот". Смирнова упомянула, что вся творческая команда для этого проекта собрана, сейчас создатели выбирают сценическую площадку. Артистка попросила президента поддержать эту инициативу и включить постановку в план юбилейного года. Президент пообещал рассмотреть этот вопрос.На вопрос, кого она хочет станцевать, она ответила: "Конечно, Настасью Филипповну! Натуру яркую - сочетание огня и при этом жертвенности".Читайте полный текст интервью Ольги Смирновой >>

https://ria.ru/20210402/spartak-1603467718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга смирнова, большой театр, федор достоевский, владимир путин