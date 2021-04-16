Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210416/balet-1728571817.html
Прима Большого рассказала о балете, которому Путин обещал дать поддержку
Прима Большого рассказала о балете, которому Путин обещал дать поддержку
Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова рассказала, что вопрос поддержки балета "Идиот", который она хочет создать, сейчас прорабатывается, она планирует... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:35
2021-04-16T14:20
культура
россия
ольга смирнова
большой театр
федор достоевский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148800/46/1488004623_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_a7f44bff42a4b352ac1713841f8a5557.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова рассказала, что вопрос поддержки балета "Идиот", который она хочет создать, сейчас прорабатывается, она планирует исполнить в постановке роль Настасьи Филипповны.Ранее сообщалось, что Ольга Смирнова стала лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2019 год. Во время встречи по видеосвязи Владимира Путина с лауреатами премии балерина рассказала, что благодаря этой награде она сможет осуществить свою мечту - поставить к 200-летию Федора Достоевского балет по роману "Идиот". Смирнова упомянула, что вся творческая команда для этого проекта собрана, сейчас создатели выбирают сценическую площадку. Артистка попросила президента поддержать эту инициативу и включить постановку в план юбилейного года. Президент пообещал рассмотреть этот вопрос.На вопрос, кого она хочет станцевать, она ответила: "Конечно, Настасью Филипповну! Натуру яркую - сочетание огня и при этом жертвенности".Читайте полный текст интервью Ольги Смирновой &gt;&gt;
https://ria.ru/20210402/spartak-1603467718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148800/46/1488004623_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2e96420e61375030e87a0417442c13ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ольга смирнова, большой театр, федор достоевский, владимир путин

Прима Большого рассказала о балете, которому Путин обещал дать поддержку

13:35 16.04.2021 (обновлено: 14:20 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрима-балерина Большого театра РФ Ольга Смирнова и премьер Большого театра РФ Артем Овчаренко выступают на вечере балета "Танцы о любви"
Прима-балерина Большого театра РФ Ольга Смирнова и премьер Большого театра РФ Артем Овчаренко выступают на вечере балета Танцы о любви - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова рассказала, что вопрос поддержки балета "Идиот", который она хочет создать, сейчас прорабатывается, она планирует исполнить в постановке роль Настасьи Филипповны.
Ранее сообщалось, что Ольга Смирнова стала лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2019 год. Во время встречи по видеосвязи Владимира Путина с лауреатами премии балерина рассказала, что благодаря этой награде она сможет осуществить свою мечту - поставить к 200-летию Федора Достоевского балет по роману "Идиот". Смирнова упомянула, что вся творческая команда для этого проекта собрана, сейчас создатели выбирают сценическую площадку. Артистка попросила президента поддержать эту инициативу и включить постановку в план юбилейного года. Президент пообещал рассмотреть этот вопрос.
"Роман "Идиот" - это мое одно из любимых произведений великой литературы. Я недавно получила премию президента и публично заявила, что хочу направить средства премии на осуществление своей мечты - создание балета "Идиот", и попросила президента о поддержке. И сейчас этот вопрос прорабатывается", - сказала Смирнова в интервью РИА Новости.
На вопрос, кого она хочет станцевать, она ответила: "Конечно, Настасью Филипповну! Натуру яркую - сочетание огня и при этом жертвенности".
Читайте полный текст интервью Ольги Смирновой >>
Сцена из балета Спартак в постановке Георгия Ковтуна в Михайловском театре - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 15:50Культура
Танец непобедимых. Как "Спартак" стал визитной карточкой русского балета
 
КультураРоссияОльга СмирноваБольшой театрФедор ДостоевскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния