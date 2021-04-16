Прима Большого рассказала о балете, которому Путин обещал дать поддержку
13:35 16.04.2021 (обновлено: 14:20 16.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрима-балерина Большого театра РФ Ольга Смирнова и премьер Большого театра РФ Артем Овчаренко выступают на вечере балета "Танцы о любви"
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова рассказала, что вопрос поддержки балета "Идиот", который она хочет создать, сейчас прорабатывается, она планирует исполнить в постановке роль Настасьи Филипповны.
Ранее сообщалось, что Ольга Смирнова стала лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2019 год. Во время встречи по видеосвязи Владимира Путина с лауреатами премии балерина рассказала, что благодаря этой награде она сможет осуществить свою мечту - поставить к 200-летию Федора Достоевского балет по роману "Идиот". Смирнова упомянула, что вся творческая команда для этого проекта собрана, сейчас создатели выбирают сценическую площадку. Артистка попросила президента поддержать эту инициативу и включить постановку в план юбилейного года. Президент пообещал рассмотреть этот вопрос.
"Роман "Идиот" - это мое одно из любимых произведений великой литературы. Я недавно получила премию президента и публично заявила, что хочу направить средства премии на осуществление своей мечты - создание балета "Идиот", и попросила президента о поддержке. И сейчас этот вопрос прорабатывается", - сказала Смирнова в интервью РИА Новости.
На вопрос, кого она хочет станцевать, она ответила: "Конечно, Настасью Филипповну! Натуру яркую - сочетание огня и при этом жертвенности".