https://ria.ru/20210416/aviasoobschenie-1728563810.html

В Кремле прокомментировали ограничение авиасообщения с Турцией

В Кремле прокомментировали ограничение авиасообщения с Турцией

Приостановка полетов в Турцию связана с пандемией коронавируса, турецкие партнеры не могут не понять заботу РФ о своих гражданах, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:11

2021-04-16T13:11

2021-04-16T13:11

распространение коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Приостановка полетов в Турцию связана с пандемией коронавируса, турецкие партнеры не могут не понять заботу РФ о своих гражданах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отношения с Турцией развиваются. Ситуация с запретом по туризму - эта ситуация, она никак не связана с двусторонними отношениями. Она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся ситуацией, эпидемиологической ситуацией в Турции. И конечно, наши турецкие партнеры, они не могут не относиться с пониманием к нашей заботе, о наших, собственно, гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство", - рассказал Песков журналистам.Россия ограничила в понедельник авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

https://ria.ru/20210416/otdykh-1728530369.html

россия

турция

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2021

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