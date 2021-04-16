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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/aviasoobschenie-1728563810.html
В Кремле прокомментировали ограничение авиасообщения с Турцией
В Кремле прокомментировали ограничение авиасообщения с Турцией
Приостановка полетов в Турцию связана с пандемией коронавируса, турецкие партнеры не могут не понять заботу РФ о своих гражданах, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:11
2021-04-16T13:11
распространение коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Приостановка полетов в Турцию связана с пандемией коронавируса, турецкие партнеры не могут не понять заботу РФ о своих гражданах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отношения с Турцией развиваются. Ситуация с запретом по туризму - эта ситуация, она никак не связана с двусторонними отношениями. Она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся ситуацией, эпидемиологической ситуацией в Турции. И конечно, наши турецкие партнеры, они не могут не относиться с пониманием к нашей заботе, о наших, собственно, гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство", - рассказал Песков журналистам.Россия ограничила в понедельник авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, турция, в мире

В Кремле прокомментировали ограничение авиасообщения с Турцией

13:11 16.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Приостановка полетов в Турцию связана с пандемией коронавируса, турецкие партнеры не могут не понять заботу РФ о своих гражданах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отношения с Турцией развиваются. Ситуация с запретом по туризму - эта ситуация, она никак не связана с двусторонними отношениями. Она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся ситуацией, эпидемиологической ситуацией в Турции. И конечно, наши турецкие партнеры, они не могут не относиться с пониманием к нашей заботе, о наших, собственно, гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство", - рассказал Песков журналистам.
Россия ограничила в понедельник авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
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