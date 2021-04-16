https://ria.ru/20210416/apple-1728546794.html
Новые наушники Apple AirPods 3 рассекретили до презентации
Новые наушники Apple AirPods 3 рассекретили до презентации
Гарнитура AirPods 3 от Apple получит совершенно иной дизайн. Снимок нового поколения опубликован в китайской соцсети Weibo. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:01
2021-04-16T12:01
2021-04-16T12:01
наука
weibo
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apple
технологии
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Гарнитура AirPods 3 от Apple получит совершенно иной дизайн. Снимок нового поколения опубликован в китайской соцсети Weibo. Как и заявляли сетевые информаторы, внешне третье поколение наушников будет представлять нечто среднее между привычными AirPods и версией Pro. Зарядный кейс станет шире, а внешне гарнитура похожа на AirPods Pro без силиконовых вкладышей. Последнее обстоятельство намекает на то, что новинка все-таки не получит активного шумоподавления.Вместе с гарнитурой китайский инсайдер анонсировал и активный стилус Apple Pencil третьего поколения. Это прямо говорит о скорой презентации нового поколения планшетов iPad Pro, в которых используется электронное перо.Выход tws-гарнитуры AirPods 3 и других новых продуктов Apple ожидается 20 апреля, в рамках первой в 2021 году презентации компании из Купертино.
https://ria.ru/20210413/apple-1728058781.html
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weibo, apple ipad, apple, технологии
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Гарнитура AirPods 3 от Apple получит совершенно иной дизайн. Снимок нового поколения опубликован
в китайской соцсети Weibo.
Как и заявляли сетевые информаторы, внешне третье поколение наушников будет представлять нечто среднее между привычными AirPods и версией Pro. Зарядный кейс станет шире, а внешне гарнитура похожа на AirPods Pro без силиконовых вкладышей. Последнее обстоятельство намекает на то, что новинка все-таки не получит активного шумоподавления.
Вместе с гарнитурой китайский инсайдер анонсировал и активный стилус Apple Pencil третьего поколения. Это прямо говорит о скорой презентации нового поколения планшетов iPad Pro, в которых используется электронное перо.
Выход tws-гарнитуры AirPods 3 и других новых продуктов Apple ожидается 20 апреля, в рамках первой в 2021 году презентации компании из Купертино.