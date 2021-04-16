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Наука
https://ria.ru/20210416/alfavit-1728575001.html
Обнаружен древнейший на Ближнем Востоке алфавит
Обнаружен древнейший на Ближнем Востоке алфавит
Археологи обнаружили в Израиле фрагмент кувшина XV века до нашей эры с надписью на нем, выполненной с помощью неизвестного ученым алфавита. Исследователи... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:50
2021-04-16T13:52
наука
археология
древний египет
ближний восток
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Археологи обнаружили в Израиле фрагмент кувшина XV века до нашей эры с надписью на нем, выполненной с помощью неизвестного ученым алфавита. Исследователи считают, что им наконец удалось найти "недостающее звено" — переходный вариант письменности между символами Древнего Египта и буквами древнейших алфавитов Леванта. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.Первые буквенные символы появились в Египте в XIX веке до нашей эры, а привычный для нас фонетический алфавит — на Ближнем Востоке примерно в XIII веке до нашей эры. До сих пор ученым не удавалось найти материальных свидетельств, относящихся к промежуточному периоду длительностью шесть веков, разделяющему эти два важнейших этапа развития письменности.Теперь этот пробел восполнен — австрийские и израильские археологи под руководством Феликса Хёфлмайера (Felix Höflmayer) из Австрийского археологического института во время раскопок в 2018 году в месте Тель-Лахиш в Израиле обнаружили керамический фрагмент кувшина с алфавитной надписью, сделанной примерно 3450 лет назад."В настоящее время это самая старая надежно датированная алфавитная надпись Южного Леванта", — пишут исследователи в своей статье.Надпись дает ключ к разгадке того, как алфавит мог быть передан из Египта на Ближний Восток. Авторы считают, что распространение ранней алфавитной письменности в Южном Леванте было результатом левантийско-египетского взаимодействия в середине второго тысячелетия до нашей эры, а не более позднего египетского господства. У жителей Леванта, финикийцев, алфавитную систему переняли греки, а у греков — римляне, после чего письменность на основе греческого и латинского алфавита распространилась по всей Европе. Исследователи предполагают, что алфавит из Египта в Левант, а затем в Грецию помогли перенести гиксосы — группа ближневосточных народов, завоевавших северный Египет в XVI веке до нашей эры и господствовавшие там до XIII века до нашей эры.Фрагмент черепка довольно небольшой, и буквы на нем написаны по диагонали. Можно различить две строки, каждая из которых содержит по три буквы. Два дополнительных символа видны с правой стороны верхней строки, и еще один — между строками.Все эти буквы, по мнению исследователей, были частью раннего семитского алфавита, который когда-то использовался на Аравийском полуострове. Часть из них, с небольшими изменениями присутствуют и сегодня в иврите, например, буква "айн", представленная иероглифическим символом, похожим на глаз."Как и в большинстве ранних алфавитов Южного Леванта, эта буква имеет форму круга, напоминающего радужную оболочку глаза с отсутствующим зрачком", — отмечают авторы статьи.Ученые не уверены, что означают слова на кувшине. Возможно, они были частью имен или более длинных слов. Рядом с черепком археологи нашли остатки зерен ячменя, по которым и был определен возраст находки.
https://ria.ru/20210414/neolit-1728283464.html
https://ria.ru/20210407/genom-1727240403.html
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археология, древний египет, ближний восток

Обнаружен древнейший на Ближнем Востоке алфавит

13:50 16.04.2021 (обновлено: 13:52 16.04.2021)
 
© Фото : J. Dye, Austrian Academy of SciencesНадпись позднего бронзового века на фрагменте кувшина из Тель-Лахиша, Израиль
Надпись позднего бронзового века на фрагменте кувшина из Тель-Лахиша, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : J. Dye, Austrian Academy of Sciences
Надпись позднего бронзового века на фрагменте кувшина из Тель-Лахиша, Израиль
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Археологи обнаружили в Израиле фрагмент кувшина XV века до нашей эры с надписью на нем, выполненной с помощью неизвестного ученым алфавита. Исследователи считают, что им наконец удалось найти "недостающее звено" — переходный вариант письменности между символами Древнего Египта и буквами древнейших алфавитов Леванта. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.
Первые буквенные символы появились в Египте в XIX веке до нашей эры, а привычный для нас фонетический алфавит — на Ближнем Востоке примерно в XIII веке до нашей эры. До сих пор ученым не удавалось найти материальных свидетельств, относящихся к промежуточному периоду длительностью шесть веков, разделяющему эти два важнейших этапа развития письменности.
Теперь этот пробел восполнен — австрийские и израильские археологи под руководством Феликса Хёфлмайера (Felix Höflmayer) из Австрийского археологического института во время раскопок в 2018 году в месте Тель-Лахиш в Израиле обнаружили керамический фрагмент кувшина с алфавитной надписью, сделанной примерно 3450 лет назад.
"В настоящее время это самая старая надежно датированная алфавитная надпись Южного Леванта", — пишут исследователи в своей статье.
Надпись дает ключ к разгадке того, как алфавит мог быть передан из Египта на Ближний Восток. Авторы считают, что распространение ранней алфавитной письменности в Южном Леванте было результатом левантийско-египетского взаимодействия в середине второго тысячелетия до нашей эры, а не более позднего египетского господства.
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У жителей Леванта, финикийцев, алфавитную систему переняли греки, а у греков — римляне, после чего письменность на основе греческого и латинского алфавита распространилась по всей Европе. Исследователи предполагают, что алфавит из Египта в Левант, а затем в Грецию помогли перенести гиксосы — группа ближневосточных народов, завоевавших северный Египет в XVI веке до нашей эры и господствовавшие там до XIII века до нашей эры.
Фрагмент черепка довольно небольшой, и буквы на нем написаны по диагонали. Можно различить две строки, каждая из которых содержит по три буквы. Два дополнительных символа видны с правой стороны верхней строки, и еще один — между строками.
Все эти буквы, по мнению исследователей, были частью раннего семитского алфавита, который когда-то использовался на Аравийском полуострове. Часть из них, с небольшими изменениями присутствуют и сегодня в иврите, например, буква "айн", представленная иероглифическим символом, похожим на глаз.
"Как и в большинстве ранних алфавитов Южного Леванта, эта буква имеет форму круга, напоминающего радужную оболочку глаза с отсутствующим зрачком", — отмечают авторы статьи.
Ученые не уверены, что означают слова на кувшине. Возможно, они были частью имен или более длинных слов.
Рядом с черепком археологи нашли остатки зерен ячменя, по которым и был определен возраст находки.
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