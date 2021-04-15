https://ria.ru/20210415/zvanie-1728458673.html

Липецкому селу присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"

Липецкому селу присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"

Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" присвоили селу Двуречки депутаты Липецкого областного Совета, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:47

2021-04-15T18:47

2021-04-15T18:47

липецкая область

павел путилин

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ЛИПЕЦК, 15 апр – РИА Новости. Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" присвоили селу Двуречки депутаты Липецкого областного Совета, сообщает пресс-служба регионального парламента. В прошлом году депутаты облсовета внесли изменения в региональный закон "О почетных званиях Липецкой области "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести". Населенным пунктам Липецкой области, где родились не менее пяти участников Великой Отечественной войны, удостоенных званий Героев Советского Союза, Героев России или являющихся полными кавалерами ордена Славы, теперь также присваивается почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Такие почетные звания, призванные увековечить память о героических подвигах защитников Отечества, уже носят райцентр Волово и село Стрелец Долгоруковского района, а также участок местности "Тербунский рубеж", расположенный на территории Тербунского района и участок местности "Высота 194.0 ("Огурец")", расположенный на территории Воловского района, говорится в сообщении пресс-службы. "В Двуречках сохранился родовой домик Ивана Андреевича Флёрова, где располагается музей. Я принимал участие в его ремонте несколько десятилетий назад. Сегодня нужно изучить его состояние и вновь помочь с ремонтом, если это потребуется", - сказал на сессии Облсовета Путилин.

https://ria.ru/20210413/sotrudnichestvo-1728074262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел путилин