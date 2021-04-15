Зеленский прокомментировал отношения с Макроном
23:29 15.04.2021 (обновлено: 23:38 15.04.2021)
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в "Нормандском формате
ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему бы хотелось лучших отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Если честно, мне бы хотелось лучших отношений с Эммануэлем Макроном, чем те, которые у него есть с другими лидерами, такими как Владимир Путин", - ответил Зеленский на вопрос газеты Figaro о том, что он думает о политике Макрона в отношении РФ.
На слова журналиста о том, что Зеленский долго ждал звонка президента США Джо Байдена, он ответил, что ждал "слишком долго".
"США - большая страна. У них много проблем, а Украина не является их приоритетом, хотя я сожалею об этом", - отметил президент Украины.
В начале апреля состоялся первый телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Белый дом сообщил, что Байден в ходе первого разговора с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии". Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.