https://ria.ru/20210415/zelenskiy-1728498830.html

Зеленский прокомментировал отношения с Макроном

Зеленский прокомментировал отношения с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему бы хотелось лучших отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T23:29

2021-04-15T23:29

2021-04-15T23:38

эммануэль макрон

владимир зеленский

франция

сша

украина

в мире

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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему бы хотелось лучших отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном.На слова журналиста о том, что Зеленский долго ждал звонка президента США Джо Байдена, он ответил, что ждал "слишком долго"."США - большая страна. У них много проблем, а Украина не является их приоритетом, хотя я сожалею об этом", - отметил президент Украины.В начале апреля состоялся первый телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Белый дом сообщил, что Байден в ходе первого разговора с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии". Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.

https://ria.ru/20210415/zelenskiy-1728495782.html

франция

сша

украина

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эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, сша, украина, в мире