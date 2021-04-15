Зеленский считает, что Украина "давно заслужила" членство в ЕС и НАТО
22:46 15.04.2021 (обновлено: 23:26 15.04.2021)
ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслужила" выйти из "зала ожидания" ЕС и НАТО.
"Мы не можем оставаться в зале ожидания ЕС и НАТО бесконечно. Украина давно заслужила выйти оттуда. Пришло время ускорить темпы, пригласить нас присоединиться к ЕС и НАТО, потому что мы не хотим, чтобы нам пришлось выпрашивать. Мало того, что это было бы справедливо, это также то, к чему призывают граждане Украины", - заявил Зеленский в интервью газете Figaro.
Он заявил, что надеется, что Франция - "великая страна" - поддержит эти стремления.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.