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Космонавтам подняли зарплату до 500 тысяч рублей
Космонавтам подняли зарплату до 500 тысяч рублей
Зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит почти 300 тысяч рублей в месяц, а опытных сотрудников — более полумиллиона, рассказал РИА... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:33
2021-04-15T12:30
сергей кудь-сверчков
россия
общество
роскосмос
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит почти 300 тысяч рублей в месяц, а опытных сотрудников — более полумиллиона, рассказал РИА Новости директор департамента кадровой и социальной политики "Роскосмоса" Владимир Матвейчук.Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков говорил, что те, кто готовится вступить в отряд, получают до 100 тысяч рублей в месяц, а имеющие опыт полетов — свыше 200 тысяч.При этом еще до объявления, сделанного президентом 12 апреля, сообщалось о планах повысить оклады космонавтам. Правда, в проекте постановления правительства речь шла об увеличении сумм на 36%.Пользуясь действующим постановлением кабмина "Вопросы материального и пенсионного обеспечения космонавтов", можно рассчитать нынешнюю зарплату опытных специалистов. Совершивший полет инструктор-космонавт первого класса с учетом ежемесячных премий и стимулирующих выплат, а также надбавки за выслугу лет и классность, может получать около 300 тысяч рублей, не считая выплат за звание Героя России и других государственных наград.
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“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса
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сергей кудь-сверчков, россия, общество, роскосмос

Космонавтам подняли зарплату до 500 тысяч рублей

11:33 15.04.2021 (обновлено: 12:30 15.04.2021)
 
© Фото : РоскосмосКосмонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на МКС
Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на МКС - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит почти 300 тысяч рублей в месяц, а опытных сотрудников — более полумиллиона, рассказал РИА Новости директор департамента кадровой и социальной политики "Роскосмоса" Владимир Матвейчук.

"Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% <...> Для тех, кто летал, повышение на 50%", — пояснил он.

Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков говорил, что те, кто готовится вступить в отряд, получают до 100 тысяч рублей в месяц, а имеющие опыт полетов — свыше 200 тысяч.
При этом еще до объявления, сделанного президентом 12 апреля, сообщалось о планах повысить оклады космонавтам. Правда, в проекте постановления правительства речь шла об увеличении сумм на 36%.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:30Наука
Путин призвал усилить ведущие позиции России в космической сфере
Пользуясь действующим постановлением кабмина "Вопросы материального и пенсионного обеспечения космонавтов", можно рассчитать нынешнюю зарплату опытных специалистов. Совершивший полет инструктор-космонавт первого класса с учетом ежемесячных премий и стимулирующих выплат, а также надбавки за выслугу лет и классность, может получать около 300 тысяч рублей, не считая выплат за звание Героя России и других государственных наград.
 
Сергей Кудь-СверчковРоссияОбществоРоскосмос
 
 
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