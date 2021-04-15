https://ria.ru/20210415/zarplata-1728367759.html

Космонавтам подняли зарплату до 500 тысяч рублей

Космонавтам подняли зарплату до 500 тысяч рублей

Зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит почти 300 тысяч рублей в месяц, а опытных сотрудников — более полумиллиона, рассказал РИА... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:33

2021-04-15T11:33

2021-04-15T12:30

сергей кудь-сверчков

россия

общество

роскосмос

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит почти 300 тысяч рублей в месяц, а опытных сотрудников — более полумиллиона, рассказал РИА Новости директор департамента кадровой и социальной политики "Роскосмоса" Владимир Матвейчук.Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков говорил, что те, кто готовится вступить в отряд, получают до 100 тысяч рублей в месяц, а имеющие опыт полетов — свыше 200 тысяч.При этом еще до объявления, сделанного президентом 12 апреля, сообщалось о планах повысить оклады космонавтам. Правда, в проекте постановления правительства речь шла об увеличении сумм на 36%.Пользуясь действующим постановлением кабмина "Вопросы материального и пенсионного обеспечения космонавтов", можно рассчитать нынешнюю зарплату опытных специалистов. Совершивший полет инструктор-космонавт первого класса с учетом ежемесячных премий и стимулирующих выплат, а также надбавки за выслугу лет и классность, может получать около 300 тысяч рублей, не считая выплат за звание Героя России и других государственных наград.

https://ria.ru/20210412/status-1727957005.html

россия

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“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса “Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса 2021-04-15T11:33 true PT0M54S

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сергей кудь-сверчков, россия, общество, роскосмос