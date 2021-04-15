Космонавтам подняли зарплату до 500 тысяч рублей
11:33 15.04.2021 (обновлено: 12:30 15.04.2021)
© Фото : РоскосмосКосмонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на МКС
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит почти 300 тысяч рублей в месяц, а опытных сотрудников — более полумиллиона, рассказал РИА Новости директор департамента кадровой и социальной политики "Роскосмоса" Владимир Матвейчук.
"Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% <...> Для тех, кто летал, повышение на 50%", — пояснил он.
Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков говорил, что те, кто готовится вступить в отряд, получают до 100 тысяч рублей в месяц, а имеющие опыт полетов — свыше 200 тысяч.
При этом еще до объявления, сделанного президентом 12 апреля, сообщалось о планах повысить оклады космонавтам. Правда, в проекте постановления правительства речь шла об увеличении сумм на 36%.
Пользуясь действующим постановлением кабмина "Вопросы материального и пенсионного обеспечения космонавтов", можно рассчитать нынешнюю зарплату опытных специалистов. Совершивший полет инструктор-космонавт первого класса с учетом ежемесячных премий и стимулирующих выплат, а также надбавки за выслугу лет и классность, может получать около 300 тысяч рублей, не считая выплат за звание Героя России и других государственных наград.