https://ria.ru/20210415/zakon-1728400978.html

Челябинские депутаты приняли закон о комплексном развитии территорий

Челябинские депутаты приняли закон о комплексном развитии территорий

Депутаты законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг приняли закон о комплексном развитии территорий, внесенный губернатором региона... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:50

2021-04-15T13:50

2021-04-15T13:50

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг приняли закон о комплексном развитии территорий, внесенный губернатором региона Алексеем Текслером, закон предполагает строительство новых жилых комплексов с необходимой социальной инфраструктурой.Проект закона был внесен на рассмотрение депутатов заксобрания губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. По словам главы региона Текслера, закон о комплексном развитии территории в Челябинской области – это дополнительный стимул, дополнительная возможность для развития жилищного строительства в регионе, в частности, в Челябинске. "В первую очередь на тех территориях, где уже есть старая застройка, инфраструктура, коммуникации, где люди привыкли жить. Новый закон позволит более активно заниматься новым строительством там, где есть вся инфраструктура. Уверен, что мы более активно сможем развивать жилищное строительство в Челябинской области", - сказал Текслер журналистам."У нас прерогатива - забота о человека. И комплексная застройка будет направлена на улучшение качества жизни простого жителя… Закон принят… Мы направляем его на подписание губернатору", - сказал председатель заксобрания региона Владимир Мякуш на заседании при рассмотрении проекта закона "О комплексном развитии территории в Челябинской области".Мякуш добавил, что в закон возможно внесение изменений и корректив с учетом мнения избирателей. По его мнению, региону необходимо начинать нарабатывать практику в данном вопросе и по мере прохождения этого закона можно вносить законодательные инициативы, которые были бы направлены на улучшение и эффективность всех его положений.По словам первого заместителя губернатора региона Сергея Шаля, проект закона о комплексном развитии территорий области был разработан в соответствии с принятым в конце 2020 года федеральным законом. Основными его целями в том числе являются создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройства, также создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования. "Комплексное развитие территорий в соответствии с федеральным законом предусмотрено в 4 видах – комплексное развитие жилой застройки, нежилой застройки, незастроенных территорий и по инициативе собственников земельных участков и объектов, находящихся на них", - пояснил он на заседании.По данным Шаля, на сегодняшний день в Челябинской области 21,5 тысячи многоквартирных жилых домов общей площадью 81 миллион квадратных метров, при этом почти 40 миллионов квадратных метров построены более 50 лет назад. Примерно такая же картина по индивидуальным жилым домам – всего почти 30 миллионов квадратных метров, и чуть меньше половины построены более 50 лет назад, отметил он.На сегодняшний день, по словам замгубернатора, ряд муниципалитетов, в том числе Челябинск, Магнитогорск, Снежинск, Копейск, подготовили предложения о комплексном развитии территорий: так, Челябинск определил 16 таких территорий, в том числе 5 - в Металлургическом районе, 2 - в Курчатовском районе, в Ленинском районе – 6 территорий, в Тракторозаводком, Центральном и Советском – по одному участку.По данным пресс-службы правительства региона, в городах и районах области сформированы предложения для развития 25 земельных участков общей площадью свыше 600 гектаров с градостроительным потенциалом в 2,8 миллиона квадратных метров. Так, в Челябинске в высокой степени готовности находятся три пилотных проекта: комплексного развития нежилого квартала в Советском районе, реновации жилой территории в Ленинском и комплексного развития нежилой застройки в Калининском районе.В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Законом предлагается единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве.

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https://ria.ru/20210330/bolnitsy-1603470981.html

https://ria.ru/20210318/blagoustroystvo-1601822332.html

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