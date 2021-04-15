https://ria.ru/20210415/yamal-1728366902.html

В ЯНАО пенсионерам дали первые сертификаты для переезда в другие регионы

В ЯНАО пенсионерам дали первые сертификаты для переезда в другие регионы

Пенсионеры из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили первые сертификаты для переезда в другие регионы страны, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:31

2021-04-15T11:31

2021-04-15T11:31

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

жилье

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

тюменская область

тюмень

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Пенсионеры из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили первые сертификаты для переезда в другие регионы страны, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона."Началась выдача сертификатов для выезжающих за пределы округа в рамках федеральной жилищной программы. В 2021 году планируется выдать 50 сертификатов. В рамках этой меры поддержки социальную выплату можно реализовать на всей территории страны. Сертификаты уже выдаются в Лабытнанги, Салехарде, Ямальском районе. В апреле выдача продолжится в Ноябрьске, Губкинском, Лабытнанги и Пуровском районе", - говорится в сообщении.Жилищная программа ориентирована на граждан, которые долгие годы проживают на Крайнем Севере и желают переехать в регионы с более мягким климатом. Среди основных условий участия – прибытие в районы Крайнего Севера не позднее 1 января 1992 года и "северный" стаж работы не менее 15 календарных лет. Также участники не должны иметь жилья на территории России за пределами Ямала. Исходя из объемов федерального финансирования, в среднем в год по этой программе за пределы округа выезжает не менее 50 семей, отмечает пресс-служба.Дополнительную возможность для желающих уехать дает областная программа "Сотрудничество", в рамках которой только за прошлый год на юг Тюменской области переехало более 1000 семей. С начала 2021 года для желающих покинуть регион заработала новая мера поддержки, которую инициировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов."У нас много лет работает программа "Сотрудничество", по которой ямальцы переезжают в Тюмень. Но часто обращаются жители, которые хотят уехать в другие регионы, где у них корни, близкие люди. Поэтому новая программа предусматривает возможность переезда по всей стране. Выплата позволит приобрести хорошую капитальную квартиру в абсолютном большинстве регионов России", - рассказал Артюхов в преддверии запуска программы. Слова губернатора приводит его пресс-служба.Сейчас на территории округа активно действуют три федеральных, одна областная и 12 региональных жилищных программ, уточняют власти.

https://ria.ru/20210317/yamal-1601632878.html

https://ria.ru/20201216/uchitelya-1589458213.html

россия

тюменская область

тюмень

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россия, дмитрий артюхов, жилье, ямало-ненецкий автономный округ (янао), тюменская область, тюмень, общество