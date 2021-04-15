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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210415/yakutiya-1728411781.html
В "Алросе" рассказали о средствах на развитие Мирнинского района Якутии
В "Алросе" рассказали о средствах на развитие Мирнинского района Якутии
Более 6 миллиардов рублей за последние 4 года направила компания "Алроса" на развитие Мирнинского района Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:43
2021-04-15T14:43
республика саха (якутия)
айсен николаев
алроса
мирнинский район
мирный
экономика
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ЯКУТСК, 15 апр – РИА Новости. Более 6 миллиардов рублей за последние 4 года направила компания "Алроса" на развитие Мирнинского района Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В четверг в Мирнинском районе состоялся форум "Алросы" "Будущее алмазных городов". Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в мероприятии.По словам главы региона, алмазные города должны отличаться высоким уровнем комфорта, чтобы нивелировать сложность климатических условий, удалённость от центров.Около 500 делегатов форума – работников "Алросы", жителей городов Мирный, Удачный и Айхал - обсудили социальные проекты региональных и муниципальных властей, реализуемые с алмазодобывающей компанией.Отмечается, что в здравоохранении это ремонт больниц, модернизация оборудования, техники. Для поддержки сферы образования компания с этого года обеспечит бесплатными завтраками 5 800 учеников 5-11 классов. "Алроса" также финансирует работу всех крупных учреждений культуры и спорта Мирнинского района. В планах ввести новые объекты. Кроме того, с 2012 года компания по соглашению с правительством Якутии финансирует снос ветхого и аварийного жилья. За последние 9 лет в районе на средства компании было снесено 69 домов и расселено более тысячи квартир, построено 9 многоквартирных домов."Мирнинский район – это родина "Алросы", и мы связываем с ним свое будущее. Компания ежегодно финансирует социально значимые проекты на территории района. Общий объём направленных на эти цели средств за последние четыре года превысил 6 миллиардов рублей", – приводятся слова гендиректора компании Сергея Иванова.Помимо этих отчислений, за счёт налогов и дивидендов "Алроса" формируется более половины налоговых доходов бюджета Мирнинского района, за 4 года размер которых составил 2,3 миллиарда рублей. "Мы также финансируем дорожное и жилищное строительство, инфраструктурные проекты… в 2023 году в Мирном должен открыться новый современный аэропортовый комплекс, на который "Алроса" выделяет почти 11 миллиардов рублей", - добавил Иванов.
https://ria.ru/20210414/klaster-1728178080.html
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айсен николаев, алроса, мирнинский район, мирный, экономика

В "Алросе" рассказали о средствах на развитие Мирнинского района Якутии

14:43 15.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 апр – РИА Новости. Более 6 миллиардов рублей за последние 4 года направила компания "Алроса" на развитие Мирнинского района Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В четверг в Мирнинском районе состоялся форум "Алросы" "Будущее алмазных городов". Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в мероприятии.
По словам главы региона, алмазные города должны отличаться высоким уровнем комфорта, чтобы нивелировать сложность климатических условий, удалённость от центров.
Около 500 делегатов форума – работников "Алросы", жителей городов Мирный, Удачный и Айхал - обсудили социальные проекты региональных и муниципальных властей, реализуемые с алмазодобывающей компанией.
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Отмечается, что в здравоохранении это ремонт больниц, модернизация оборудования, техники. Для поддержки сферы образования компания с этого года обеспечит бесплатными завтраками 5 800 учеников 5-11 классов. "Алроса" также финансирует работу всех крупных учреждений культуры и спорта Мирнинского района. В планах ввести новые объекты. Кроме того, с 2012 года компания по соглашению с правительством Якутии финансирует снос ветхого и аварийного жилья. За последние 9 лет в районе на средства компании было снесено 69 домов и расселено более тысячи квартир, построено 9 многоквартирных домов.
"Мирнинский район – это родина "Алросы", и мы связываем с ним свое будущее. Компания ежегодно финансирует социально значимые проекты на территории района. Общий объём направленных на эти цели средств за последние четыре года превысил 6 миллиардов рублей", – приводятся слова гендиректора компании Сергея Иванова.
Помимо этих отчислений, за счёт налогов и дивидендов "Алроса" формируется более половины налоговых доходов бюджета Мирнинского района, за 4 года размер которых составил 2,3 миллиарда рублей. "Мы также финансируем дорожное и жилищное строительство, инфраструктурные проекты… в 2023 году в Мирном должен открыться новый современный аэропортовый комплекс, на который "Алроса" выделяет почти 11 миллиардов рублей", - добавил Иванов.
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