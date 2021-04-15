https://ria.ru/20210415/vzyatki-1728350775.html

Начальника УГИБДД по Тюменской области заподозрили в получении взяток

Начальника УГИБДД по Тюменской области заподозрили в получении взяток

Против начальника управления ГИБДД по Тюменской области возбудили уголовное дело о получении взяток в значительном размере, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:40

2021-04-15T09:40

2021-04-15T10:50

россия

угибдд

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

происшествия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Против начальника управления ГИБДД по Тюменской области возбудили уголовное дело о получении взяток в значительном размере, сообщается на сайте Следственного комитета.Речь идет о взятках за выдачу водительских прав. Как выяснило следствие, с августа по октябрь прошлого года люди, которые хотели получить права без сдачи экзамена, платили за это посреднику. Тот передавал деньги начальнику управления ГИБДД, а он, в свою очередь, давал подчиненным указания о приеме экзаменов без фактической их сдачи.Посредника задержали. Причастность начальника УГИБДД к делу установили в ходе расследования в отношении начальника межрайонного отдела регистрационно- экзаменационной работы и технадзора, которого обвиняют в коррупции.Дома у подозреваемого и в его служебном кабинете прошли обыски. Решается вопрос о мере пресечения.В областном управлении МВД РИА Новости заявили, что если вина начальника УГИБДД будет установлена, то его уволят, а его руководителей накажут. В частности, к ответственности могут привлечь заместителя начальника УМВД, курирующего направление, связанное с ГИБДД.Как следует из информации на сайте Госавтоинспекции, тюменское управление возглавляет Александр Селюнин.

https://ria.ru/20210414/krossovki-1728308717.html

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россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия