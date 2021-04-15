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Президент Чехии выступил против вывода войск США из Афганистана
Президент Чехии выступил против вывода войск США из Афганистана
Чешский президент Милош Земан считает уход из Афганистана США и их союзников ошибкой, сообщил в среду пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:49
2021-04-15T13:49
йиржи овчачек
милош земан
нато
джо байден
афганистан
чехия
сша
в мире
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ПРАГА, 15 апр – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан считает уход из Афганистана США и их союзников ошибкой, сообщил в среду пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек.Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что 1 мая начнется процесс вывода американских войск из Афганистана, который продлится несколько месяцев. Об уходе из этой страны подразделений других стран договорились главы минобороны НАТО на совещании вечером в среду.По словам главы военного ведомства Чехии Лубомира Метнара, чешские военные начнут эвакуацию из Афганистана в ближайшее время."Мы готовы вывести чешские подразделения. Мы будем координировать с союзниками нашу дальнейшую помощь (Афганистану) и вместе готовы воевать с терроризмом", - сказал Метнар.В Афганистане в настоящее время находится около 100 чешских военнослужащих. В ходе афганской миссии с 2002 года в Афганистане погибли 14 чешских военных.
https://ria.ru/20210415/afganistan-1728333007.html
https://ria.ru/20210414/pentagon-1728326714.html
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йиржи овчачек, милош земан, нато, джо байден, афганистан, чехия, сша, в мире

Президент Чехии выступил против вывода войск США из Афганистана

13:49 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 15 апр – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан считает уход из Афганистана США и их союзников ошибкой, сообщил в среду пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек.
"Господин президент по-прежнему выступает против ухода (США и их союзников) из Афганистана, он считает этот шаг ошибкой", - сказал пресс-секретарь.
Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что 1 мая начнется процесс вывода американских войск из Афганистана, который продлится несколько месяцев. Об уходе из этой страны подразделений других стран договорились главы минобороны НАТО на совещании вечером в среду.
По словам главы военного ведомства Чехии Лубомира Метнара, чешские военные начнут эвакуацию из Афганистана в ближайшее время.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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"Мы готовы вывести чешские подразделения. Мы будем координировать с союзниками нашу дальнейшую помощь (Афганистану) и вместе готовы воевать с терроризмом", - сказал Метнар.
В Афганистане в настоящее время находится около 100 чешских военнослужащих. В ходе афганской миссии с 2002 года в Афганистане погибли 14 чешских военных.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Йиржи ОвчачекМилош ЗеманНАТОДжо БайденАфганистанЧехияСШАВ мире
 
 
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