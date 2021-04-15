https://ria.ru/20210415/vyvod-1728400668.html

Президент Чехии выступил против вывода войск США из Афганистана

Президент Чехии выступил против вывода войск США из Афганистана

Чешский президент Милош Земан считает уход из Афганистана США и их союзников ошибкой, сообщил в среду пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:49

2021-04-15T13:49

2021-04-15T13:49

йиржи овчачек

милош земан

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ПРАГА, 15 апр – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан считает уход из Афганистана США и их союзников ошибкой, сообщил в среду пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек.Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что 1 мая начнется процесс вывода американских войск из Афганистана, который продлится несколько месяцев. Об уходе из этой страны подразделений других стран договорились главы минобороны НАТО на совещании вечером в среду.По словам главы военного ведомства Чехии Лубомира Метнара, чешские военные начнут эвакуацию из Афганистана в ближайшее время."Мы готовы вывести чешские подразделения. Мы будем координировать с союзниками нашу дальнейшую помощь (Афганистану) и вместе готовы воевать с терроризмом", - сказал Метнар.В Афганистане в настоящее время находится около 100 чешских военнослужащих. В ходе афганской миссии с 2002 года в Афганистане погибли 14 чешских военных.

https://ria.ru/20210415/afganistan-1728333007.html

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афганистан

чехия

сша

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йиржи овчачек, милош земан, нато, джо байден, афганистан, чехия, сша, в мире