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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210415/vyplata-1728434045.html
В Адыгее почти 3,5 тысячи семей получают выплату на первого ребенка
В Адыгее почти 3,5 тысячи семей получают выплату на первого ребенка
Почти 3,5 тысячи семей в Адыгее получают ежемесячную выплату на первого ребенка по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба министерства труда и... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:27
2021-04-15T16:27
республика адыгея
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи семей в Адыгее получают ежемесячную выплату на первого ребенка по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона."На первых детей, рожденных с 2018 года, в рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" родителям предоставляется ежемесячная выплата. В 2020 году круг ее получателей был расширен – право на нее получили семьи с более высоким доходом, а срок предоставления был продлен до достижения ребенком трех лет... Сейчас количество получателей ежемесячной выплаты с начала реализации проекта составило 3 479 семей, из них 252 семьи получают материальную помощь с начала 2021 года", - говорится в сообщении.В нем также уточняется, что выплата осуществляется со дня рождения ребенка только в том случае, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша, в остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.
https://ria.ru/20210305/adygeya-1600162640.html
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республика адыгея, общество

В Адыгее почти 3,5 тысячи семей получают выплату на первого ребенка

16:27 15.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи семей в Адыгее получают ежемесячную выплату на первого ребенка по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона.
"На первых детей, рожденных с 2018 года, в рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" родителям предоставляется ежемесячная выплата. В 2020 году круг ее получателей был расширен – право на нее получили семьи с более высоким доходом, а срок предоставления был продлен до достижения ребенком трех лет... Сейчас количество получателей ежемесячной выплаты с начала реализации проекта составило 3 479 семей, из них 252 семьи получают материальную помощь с начала 2021 года", - говорится в сообщении.
В нем также уточняется, что выплата осуществляется со дня рождения ребенка только в том случае, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша, в остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.
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