https://ria.ru/20210415/vyplata-1728434045.html

В Адыгее почти 3,5 тысячи семей получают выплату на первого ребенка

В Адыгее почти 3,5 тысячи семей получают выплату на первого ребенка

Почти 3,5 тысячи семей в Адыгее получают ежемесячную выплату на первого ребенка по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба министерства труда и... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:27

2021-04-15T16:27

2021-04-15T16:27

республика адыгея

республика адыгея

общество

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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи семей в Адыгее получают ежемесячную выплату на первого ребенка по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона."На первых детей, рожденных с 2018 года, в рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" родителям предоставляется ежемесячная выплата. В 2020 году круг ее получателей был расширен – право на нее получили семьи с более высоким доходом, а срок предоставления был продлен до достижения ребенком трех лет... Сейчас количество получателей ежемесячной выплаты с начала реализации проекта составило 3 479 семей, из них 252 семьи получают материальную помощь с начала 2021 года", - говорится в сообщении.В нем также уточняется, что выплата осуществляется со дня рождения ребенка только в том случае, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша, в остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

https://ria.ru/20210305/adygeya-1600162640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, общество