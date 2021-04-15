В Киеве рассказали о предстоящей встрече Зеленского с Макроном
КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назвал "сказками" информацию о якобы переговорах президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона о возобновлении поставок воды в Крым.
Макрон встретится с украинским коллегой в пятницу за рабочим завтраком в Париже. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский и Макрон обсудят Донбасс и ситуацию на границе Украины и России. Ранее ряд СМИ и оппозиционных политиков заявляли, что возобновление подачи воды в Крым станет одной из тем во время встречи Зеленского и Макрона.
12 апреля, 20:11Зеленский попросил Байдена помочь со вступлением Украины в НАТО
По мнению Арестовича, слухи об обсуждении на встрече президентами Украины и Франции возможных поставок воды на полуостров – это "сказки от дяди Пети", подразумевая экс-президента Украины Петра Порошенко.
"Выдадим одну бутылку на 20 литров. После выведения войск с востока Украины", - написал Арестович на своей странице Facebook в четверг, говоря о возобновлении поставок воды.
11 апреля, 05:44В Крыму прокомментировали обещание Эрдогана Зеленскому
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.