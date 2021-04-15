Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/vstrecha-1728388984.html
В Киеве рассказали о предстоящей встрече Зеленского с Макроном
В Киеве рассказали о предстоящей встрече Зеленского с Макроном
Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назвал "сказками" информацию о якобы переговорах президентов Украины... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:05
2021-04-15T13:05
алексей арестович
россия
эммануэль макрон
петр порошенко
владимир зеленский
москва
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_0:35:1043:622_1920x0_80_0_0_b983168bb41cafeaa2d35995a851ecc9.jpg
КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назвал "сказками" информацию о якобы переговорах президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона о возобновлении поставок воды в Крым.Макрон встретится с украинским коллегой в пятницу за рабочим завтраком в Париже. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский и Макрон обсудят Донбасс и ситуацию на границе Украины и России. Ранее ряд СМИ и оппозиционных политиков заявляли, что возобновление подачи воды в Крым станет одной из тем во время встречи Зеленского и Макрона.По мнению Арестовича, слухи об обсуждении на встрече президентами Украины и Франции возможных поставок воды на полуостров – это "сказки от дяди Пети", подразумевая экс-президента Украины Петра Порошенко."Выдадим одну бутылку на 20 литров. После выведения войск с востока Украины", - написал Арестович на своей странице Facebook в четверг, говоря о возобновлении поставок воды.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210412/zelenskiy-1727973191.html
https://ria.ru/20210411/krym-1727741795.html
россия
москва
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_113:0:1040:695_1920x0_80_0_0_d036dedbe5b4b803bec4bcdc2aaff9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей арестович , россия, эммануэль макрон, петр порошенко, владимир зеленский, москва, париж, в мире

В Киеве рассказали о предстоящей встрече Зеленского с Макроном

13:05 15.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назвал "сказками" информацию о якобы переговорах президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона о возобновлении поставок воды в Крым.
Макрон встретится с украинским коллегой в пятницу за рабочим завтраком в Париже. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский и Макрон обсудят Донбасс и ситуацию на границе Украины и России. Ранее ряд СМИ и оппозиционных политиков заявляли, что возобновление подачи воды в Крым станет одной из тем во время встречи Зеленского и Макрона.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 20:11
Зеленский попросил Байдена помочь со вступлением Украины в НАТО
По мнению Арестовича, слухи об обсуждении на встрече президентами Украины и Франции возможных поставок воды на полуостров – это "сказки от дяди Пети", подразумевая экс-президента Украины Петра Порошенко.
"Выдадим одну бутылку на 20 литров. После выведения войск с востока Украины", - написал Арестович на своей странице Facebook в четверг, говоря о возобновлении поставок воды.
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 05:44
В Крыму прокомментировали обещание Эрдогана Зеленскому
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
Алексей АрестовичРоссияЭммануэль МакронПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМоскваПарижВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Во Владивостоке ветерану, устроившей голодовку, вернули квартиру
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
Лента новостейМолния