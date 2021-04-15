https://ria.ru/20210415/vstrecha-1728382800.html

В Кремле прокомментировали слова Блинкена о встрече Путина и Байдена

В Кремле прокомментировали слова Блинкена о встрече Путина и Байдена

Решения по участию главы РФ Владимира Путина в климатическом саммите, организуемом США, и встрече с президентом Штатов Джо Байденом пока нет, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:42

2021-04-15T12:42

2021-04-15T13:08

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сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решения по участию главы РФ Владимира Путина в климатическом саммите, организуемом США, и встрече с президентом Штатов Джо Байденом пока нет, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.На вопрос, принято ли решение по этой встрече и могут ли санкции повлиять на него, Песков ответил: "Пока обсуждается, находится тоже в стадии обсуждения. Будет зависеть от того решения, которое примет глава государства".Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.

https://ria.ru/20210414/razgovor-1728290725.html

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москва, россия, энтони блинкен, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире