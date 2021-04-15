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Новак рассказал о концепции развития водородной энергетики в России
Новак рассказал о концепции развития водородной энергетики в России
Проект концепции развития водородной энергетики в России готов, в нем определены цели на кратко-, средне- и долгосрочный период, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:49
2021-04-15T13:49
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Проект концепции развития водородной энергетики в России готов, в нем определены цели на кратко-, средне- и долгосрочный период, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Он напомнил, что для реализации имеющегося в РФ потенциала в октябре 2020 года правительством была утверждена "дорожная карта" по развитию водородной энергетики на период до 2024 года, задача которой – расширение производства и потребления водорода, а также вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту."В настоящее время подготовлен проект концепции развития водородной энергетики, в котором сформулированы приоритеты развития водородной энергетики с определением краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей", - сообщил вице-премьер.По словам Новака, одной из первостепенных задач в этом отношении должна стать разработка конкурентоспособных технологий производства водорода как из ископаемого сырья, в первую очередь природного газа, так и электролизом воды на базе АЭС и ВИЭ. При этом нужно продолжать работу по развитию в стране возобновляемой энергетики, уделяя особое внимание снижению стоимости электроэнергии, получаемой от солнечных и ветровых станций.Отдельное внимание стоит обратить на разработку технологий эффективной и безопасной транспортировки и хранения водорода, не получивших в настоящее время достаточного развития для широкомасштабного применения в промышленности, также отметил вице-премьер."В настоящее время мировые эксперты не пришли к единому мнению о потенциальных объемах мирового рынка водорода. Диапазон оценок глобального спроса на водород к 2050 году колеблется в пределах от нескольких десятков до почти 700 миллионов тонн в год", - написал Новак.По оценкам экспертов, отметил вице-премьер, мировой спрос на чистый водород сейчас составляет 75 миллионов тонн в год. Порядка 95% потребления приходится на нефтеперерабатывающую и химическую промышленность, которые в основном сами обеспечивают свои потребности в водороде. Еще около 42 миллионов тонн используется в смеси с другими газам как сырье или топливо при производстве тепловой и электрической энергии."Между собой конкурируют два возможных сценария...: формирование глобального рынка с крупнотоннажными перевозками энергоресурса от центров производства к центрам потребления, по аналогии с рынками нефти и сжиженного природного газа, или же локальное сосредоточение производства и потребления водорода в рамках отдельных стран или небольших регионов", - добавил Новак."По какому сценарию пойдет дальнейшее развитие водородной энергетики, будет во многом зависеть от темпов декарбонизации мировой экономики и скорости освоения и развития водородных технологий", - также заметил он.По его словам, способствовать появлению глобального рынка водорода будет спрос со стороны стран, ратифицировавших Парижское климатическое соглашение, но не имеющих достаточно собственных ресурсов для производства низкоуглеродной энергии. Еще одним немаловажным стимулом является развитие технологий для его использования в качестве средства накопления энергии на установках ВИЭ и расширение сфер применения водородных топливных элементов.Как сообщили РИА Новости в Минэнерго, "в настоящее время проект концепции согласован с федеральными органами исполнительной власти и компаниями и начата процедура его внесения в правительство РФ". По оценкам ведомства, документ будет принят в ближайшее время. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин 12 апреля говорил, что Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, а к 2050 экспортировать 7,9-33,4 миллиона тонн водорода.
https://ria.ru/20201224/samarskiy-universitet--1590697484.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Новак рассказал о концепции развития водородной энергетики в России

13:49 15.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Проект концепции развития водородной энергетики в России готов, в нем определены цели на кратко-, средне- и долгосрочный период, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
Он напомнил, что для реализации имеющегося в РФ потенциала в октябре 2020 года правительством была утверждена "дорожная карта" по развитию водородной энергетики на период до 2024 года, задача которой – расширение производства и потребления водорода, а также вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту.
"В настоящее время подготовлен проект концепции развития водородной энергетики, в котором сформулированы приоритеты развития водородной энергетики с определением краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей", - сообщил вице-премьер.
По словам Новака, одной из первостепенных задач в этом отношении должна стать разработка конкурентоспособных технологий производства водорода как из ископаемого сырья, в первую очередь природного газа, так и электролизом воды на базе АЭС и ВИЭ. При этом нужно продолжать работу по развитию в стране возобновляемой энергетики, уделяя особое внимание снижению стоимости электроэнергии, получаемой от солнечных и ветровых станций.
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Отдельное внимание стоит обратить на разработку технологий эффективной и безопасной транспортировки и хранения водорода, не получивших в настоящее время достаточного развития для широкомасштабного применения в промышленности, также отметил вице-премьер.
"В настоящее время мировые эксперты не пришли к единому мнению о потенциальных объемах мирового рынка водорода. Диапазон оценок глобального спроса на водород к 2050 году колеблется в пределах от нескольких десятков до почти 700 миллионов тонн в год", - написал Новак.
По оценкам экспертов, отметил вице-премьер, мировой спрос на чистый водород сейчас составляет 75 миллионов тонн в год. Порядка 95% потребления приходится на нефтеперерабатывающую и химическую промышленность, которые в основном сами обеспечивают свои потребности в водороде. Еще около 42 миллионов тонн используется в смеси с другими газам как сырье или топливо при производстве тепловой и электрической энергии.
"Между собой конкурируют два возможных сценария...: формирование глобального рынка с крупнотоннажными перевозками энергоресурса от центров производства к центрам потребления, по аналогии с рынками нефти и сжиженного природного газа, или же локальное сосредоточение производства и потребления водорода в рамках отдельных стран или небольших регионов", - добавил Новак.
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"По какому сценарию пойдет дальнейшее развитие водородной энергетики, будет во многом зависеть от темпов декарбонизации мировой экономики и скорости освоения и развития водородных технологий", - также заметил он.
По его словам, способствовать появлению глобального рынка водорода будет спрос со стороны стран, ратифицировавших Парижское климатическое соглашение, но не имеющих достаточно собственных ресурсов для производства низкоуглеродной энергии. Еще одним немаловажным стимулом является развитие технологий для его использования в качестве средства накопления энергии на установках ВИЭ и расширение сфер применения водородных топливных элементов.
Как сообщили РИА Новости в Минэнерго, "в настоящее время проект концепции согласован с федеральными органами исполнительной власти и компаниями и начата процедура его внесения в правительство РФ". По оценкам ведомства, документ будет принят в ближайшее время. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин 12 апреля говорил, что Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, а к 2050 экспортировать 7,9-33,4 миллиона тонн водорода.
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
 
 
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