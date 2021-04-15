https://ria.ru/20210415/vodorod-1728393294.html
РБК: Россия хочет получать от экспорта водорода 100 миллиардов долларов
РБК: Россия хочет получать от экспорта водорода 100 миллиардов долларов
Россия планирует к 2050 году экспортировать от 7,9 до 33,4 миллиона тонн водорода на сумму до 100,2 миллиарда долларов, пишет РБК со ссылкой на проект Концепции РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:31
2021-04-15T13:31
2021-04-15T13:31
россия
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
рбк (медиагруппа)
экономика
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия планирует к 2050 году экспортировать от 7,9 до 33,4 миллиона тонн водорода на сумму до 100,2 миллиарда долларов, пишет РБК со ссылкой на проект Концепции развития до 2024 года. Подлинность документа изданию подтвердил федеральный чиновник.Разница в прогнозах объясняется сценариями развития мирового рынка водорода и спроса на него. Отмечается, что сейчас такого рынка нет, но в дальнейшем он может стать крупным благодаря развитию технологий. В документе говорится, что к 2024 году экспорт экологически чистого водорода из России вырастет до 200 тысяч — миллиона тонн, а доход составит 0,6 до 3,3 миллиарда долларов. К 2035 году, согласно прогнозу, поставки вырастут до двух — семи миллионов тонн на сумму от 7,8 до 21,1 миллиарда долларов.Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин отметил потенциал России на мировом рынке водорода, а задача заключается в том, чтобы занять 20 процентов от общего объема торгов к 2030 году.В 2020 году правительство России утвердило "дорожную карту" развития водородной энергетики до 2024 года. Она направлена на увеличение производства и расширение сферы его применения, а также вхождение страны в число мировых лидеров по производству и экспорту. Сейчас разработка концепции развития водородной энергетики страны находится на завершающей стадии.
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РИА Новости
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россия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), рбк (медиагруппа), экономика
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия
планирует к 2050 году экспортировать от 7,9 до 33,4 миллиона тонн водорода на сумму до 100,2 миллиарда долларов, пишет РБК
со ссылкой на проект Концепции развития до 2024 года. Подлинность документа изданию подтвердил федеральный чиновник.
Разница в прогнозах объясняется сценариями развития мирового рынка водорода и спроса на него. Отмечается, что сейчас такого рынка нет, но в дальнейшем он может стать крупным благодаря развитию технологий.
В документе говорится, что к 2024 году экспорт экологически чистого водорода из России вырастет до 200 тысяч — миллиона тонн, а доход составит 0,6 до 3,3 миллиарда долларов. К 2035 году, согласно прогнозу, поставки вырастут до двух — семи миллионов тонн на сумму от 7,8 до 21,1 миллиарда долларов.
Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин
отметил потенциал России на мировом рынке водорода, а задача заключается в том, чтобы занять 20 процентов от общего объема торгов к 2030 году.
В 2020 году правительство России утвердило "дорожную карту" развития водородной энергетики до 2024 года. Она направлена на увеличение производства и расширение сферы его применения, а также вхождение страны в число мировых лидеров по производству и экспорту. Сейчас разработка концепции развития водородной энергетики страны находится на завершающей стадии.