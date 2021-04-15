https://ria.ru/20210415/venesuela-1728482392.html

Венесуэла получила четвертую партию вакцины "Спутник V"

Венесуэла получила четвертую партию вакцины "Спутник V"

Новая партия российской вакцины против коронавируса разработки института Гамалеи поставлена в Венесуэлу, сообщила вице-президент южноамериканской страны Дэлси... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:20

2021-04-15T20:20

2021-04-15T20:20

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

венесуэла

в мире

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КАРАКАС, 15 апр - РИА Новости. Новая партия российской вакцины против коронавируса разработки института Гамалеи поставлена в Венесуэлу, сообщила вице-президент южноамериканской страны Дэлси Родригес.Министр здравоохранения Карлос Альварадо уточнил, что в новой партии поставлен второй компонент вакцины, который распространят среди медицинских работников и лиц старше 60 лет. План иммунизации в Венесуэле приравнивает к сотрудникам здравоохранения, работающим с COVID, пожарных, сотрудников гражданской защиты и людей, доставляющих кислород в больницы. По словам чиновника, в ходе применения "Спутника V" в Венесуэле побочные эффекты не зафиксированы, а сам препарат уже пользуется доверием населения.Вместе с вакцинами в Венесуэлу поставлена партия российского препарата "Фавипиравир", который будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусом.Соглашение о поставках из России в Венесуэлу вакцины против COVID-19 было подписано в декабре 2020 года, первая партия была отправлена в латиноамериканскую страну в феврале 2021 года.

https://ria.ru/20210415/sputnik-1728472135.html

венесуэла

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, венесуэла, в мире