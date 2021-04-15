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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/venesuela-1728482392.html
Венесуэла получила четвертую партию вакцины "Спутник V"
Венесуэла получила четвертую партию вакцины "Спутник V"
Новая партия российской вакцины против коронавируса разработки института Гамалеи поставлена в Венесуэлу, сообщила вице-президент южноамериканской страны Дэлси... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:20
2021-04-15T20:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
венесуэла
в мире
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КАРАКАС, 15 апр - РИА Новости. Новая партия российской вакцины против коронавируса разработки института Гамалеи поставлена в Венесуэлу, сообщила вице-президент южноамериканской страны Дэлси Родригес.Министр здравоохранения Карлос Альварадо уточнил, что в новой партии поставлен второй компонент вакцины, который распространят среди медицинских работников и лиц старше 60 лет. План иммунизации в Венесуэле приравнивает к сотрудникам здравоохранения, работающим с COVID, пожарных, сотрудников гражданской защиты и людей, доставляющих кислород в больницы. По словам чиновника, в ходе применения "Спутника V" в Венесуэле побочные эффекты не зафиксированы, а сам препарат уже пользуется доверием населения.Вместе с вакцинами в Венесуэлу поставлена партия российского препарата "Фавипиравир", который будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусом.Соглашение о поставках из России в Венесуэлу вакцины против COVID-19 было подписано в декабре 2020 года, первая партия была отправлена в латиноамериканскую страну в феврале 2021 года.
https://ria.ru/20210415/sputnik-1728472135.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, венесуэла, в мире

Венесуэла получила четвертую партию вакцины "Спутник V"

20:20 15.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАРАКАС, 15 апр - РИА Новости. Новая партия российской вакцины против коронавируса разработки института Гамалеи поставлена в Венесуэлу, сообщила вице-президент южноамериканской страны Дэлси Родригес.

"Благодаря стратегическому альянсу России и Венесуэлы новая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии", - говорится в заявлении Родригес.

Министр здравоохранения Карлос Альварадо уточнил, что в новой партии поставлен второй компонент вакцины, который распространят среди медицинских работников и лиц старше 60 лет. План иммунизации в Венесуэле приравнивает к сотрудникам здравоохранения, работающим с COVID, пожарных, сотрудников гражданской защиты и людей, доставляющих кислород в больницы. По словам чиновника, в ходе применения "Спутника V" в Венесуэле побочные эффекты не зафиксированы, а сам препарат уже пользуется доверием населения.
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Вместе с вакцинами в Венесуэлу поставлена партия российского препарата "Фавипиравир", который будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусом.
Соглашение о поставках из России в Венесуэлу вакцины против COVID-19 было подписано в декабре 2020 года, первая партия была отправлена в латиноамериканскую страну в феврале 2021 года.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ВенесуэлаВ мире
 
 
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