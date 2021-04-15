https://ria.ru/20210415/vatutin-1728391464.html

Депутат Рады заявил, что не знает генерала, освобождавшего Киев от немцев

Депутат Рады заявил, что не знает генерала, освобождавшего Киев от немцев

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заявил, что не знает, кто такой генерал советской армии Николай Ватутин, возглавлявший в годы... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:17

2021-04-15T13:17

2021-04-15T13:27

днепр (город)

верховная рада украины

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украина

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заявил, что не знает, кто такой генерал советской армии Николай Ватутин, возглавлявший в годы Великой Отечественной войны операцию по освобождению Киева.Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

https://ria.ru/20210415/ukraina-1728383800.html

днепр (город)

киев

украина

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днепр (город), верховная рада украины, киев, украина, в мире