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Депутат Рады заявил, что не знает генерала, освобождавшего Киев от немцев
Депутат Рады заявил, что не знает генерала, освобождавшего Киев от немцев
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заявил, что не знает, кто такой генерал советской армии Николай Ватутин, возглавлявший в годы... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:17
2021-04-15T13:27
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заявил, что не знает, кто такой генерал советской армии Николай Ватутин, возглавлявший в годы Великой Отечественной войны операцию по освобождению Киева.Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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днепр (город), верховная рада украины, киев, украина, в мире

Депутат Рады заявил, что не знает генерала, освобождавшего Киев от немцев

13:17 15.04.2021 (обновлено: 13:27 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в фотобанкНиколай Федорович Ватутин
Николай Федорович Ватутин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Израиль Озерский
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заявил, что не знает, кто такой генерал советской армии Николай Ватутин, возглавлявший в годы Великой Отечественной войны операцию по освобождению Киева.

"Вопрос декоммунизации сделала предыдущая власть. Спасибо им, потому что они обнулили возможность для избрания наших героев. В современном мире герои другие. Надо выбирать не тех, кого мы уже не знаем. Я тоже не знаю, кто такой Ватутин, если честно", - заявил Мовчан в эфире телеканала "Наш".

Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 12:49
Кравчук призвал не ждать американских солдат, которые защитят Украину
 
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