Депутат Рады заявил, что не знает генерала, освобождавшего Киев от немцев
13:17 15.04.2021 (обновлено: 13:27 15.04.2021)
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заявил, что не знает, кто такой генерал советской армии Николай Ватутин, возглавлявший в годы Великой Отечественной войны операцию по освобождению Киева.
"Вопрос декоммунизации сделала предыдущая власть. Спасибо им, потому что они обнулили возможность для избрания наших героев. В современном мире герои другие. Надо выбирать не тех, кого мы уже не знаем. Я тоже не знаю, кто такой Ватутин, если честно", - заявил Мовчан в эфире телеканала "Наш".
Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.