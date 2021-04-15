https://ria.ru/20210415/vaktsiny-1728485018.html

Ученые оценили риск образования тромбоза после вакцин Pfizer и Moderna

Ученые оценили риск образования тромбоза после вакцин Pfizer и Moderna

Риски образования церебрального венозного тромбоза после применения вакцин, произведенных фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna, примерно такие же, как... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:43

2021-04-15T20:43

2021-04-15T20:43

распространение коронавируса

вакцина moderna

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

astrazeneca

оксфордский университет

в мире

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ЛОНДОН, 15 апр – РИА Новости. Риски образования церебрального венозного тромбоза после применения вакцин, произведенных фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna, примерно такие же, как после вакцины AstraZeneca. Однако риски тромбообразования гораздо выше у тех, кто переболел COVID-19, следует из результатов исследования, проведенного учеными Оксфордского университета.В исследовании, в котором приняли участие более 500 тысяч человек, переболевших коронавирусом, церебральный тромбоз встречается с вероятностью в 39 случаев на миллион. У более 480 тысяч человек, получивших вакцину Pfizer или Moderna от COVID-19, образование тромбов в венах головного мозга может встречаться с вероятность в четыре случая на миллион. Тромбоз у привившихся вакциной AstraZeneca может произойти с вероятностью пять случаев на миллион после первой дозы вакцины.Таким образом, риск образования тромбов от коронавируса в 10 раз выше, чем после применения вакцины от Pfizer или Moderna, и в 8 раз выше, чем после применения вакцины AstraZeneca.По данным исследования, церебральный венозный тромбоз чаще встречается у переболевших COVID-19 в возрасте младше 30 лет, а риск образования тромбов из-за коронавируса в 100 раз выше по сравнению с исходным состоянием.

https://ria.ru/20210414/sputnik-1728275153.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, в мире