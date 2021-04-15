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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/vaktsiny-1728485018.html
Ученые оценили риск образования тромбоза после вакцин Pfizer и Moderna
Ученые оценили риск образования тромбоза после вакцин Pfizer и Moderna
Риски образования церебрального венозного тромбоза после применения вакцин, произведенных фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna, примерно такие же, как... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:43
2021-04-15T20:43
распространение коронавируса
вакцина moderna
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
в мире
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ЛОНДОН, 15 апр – РИА Новости. Риски образования церебрального венозного тромбоза после применения вакцин, произведенных фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna, примерно такие же, как после вакцины AstraZeneca. Однако риски тромбообразования гораздо выше у тех, кто переболел COVID-19, следует из результатов исследования, проведенного учеными Оксфордского университета.В исследовании, в котором приняли участие более 500 тысяч человек, переболевших коронавирусом, церебральный тромбоз встречается с вероятностью в 39 случаев на миллион. У более 480 тысяч человек, получивших вакцину Pfizer или Moderna от COVID-19, образование тромбов в венах головного мозга может встречаться с вероятность в четыре случая на миллион. Тромбоз у привившихся вакциной AstraZeneca может произойти с вероятностью пять случаев на миллион после первой дозы вакцины.Таким образом, риск образования тромбов от коронавируса в 10 раз выше, чем после применения вакцины от Pfizer или Moderna, и в 8 раз выше, чем после применения вакцины AstraZeneca.По данным исследования, церебральный венозный тромбоз чаще встречается у переболевших COVID-19 в возрасте младше 30 лет, а риск образования тромбов из-за коронавируса в 100 раз выше по сравнению с исходным состоянием.
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вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, в мире

Ученые оценили риск образования тромбоза после вакцин Pfizer и Moderna

20:43 15.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛОНДОН, 15 апр – РИА Новости. Риски образования церебрального венозного тромбоза после применения вакцин, произведенных фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna, примерно такие же, как после вакцины AstraZeneca. Однако риски тромбообразования гораздо выше у тех, кто переболел COVID-19, следует из результатов исследования, проведенного учеными Оксфордского университета.
В исследовании, в котором приняли участие более 500 тысяч человек, переболевших коронавирусом, церебральный тромбоз встречается с вероятностью в 39 случаев на миллион. У более 480 тысяч человек, получивших вакцину Pfizer или Moderna от COVID-19, образование тромбов в венах головного мозга может встречаться с вероятность в четыре случая на миллион. Тромбоз у привившихся вакциной AstraZeneca может произойти с вероятностью пять случаев на миллион после первой дозы вакцины.
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Таким образом, риск образования тромбов от коронавируса в 10 раз выше, чем после применения вакцины от Pfizer или Moderna, и в 8 раз выше, чем после применения вакцины AstraZeneca.

"Однако все сравнения следует интерпретировать осторожно, поскольку данные все еще накапливаются", - отметили авторы исследования профессор Пол Харрисон и доктор Максим Таке.

По данным исследования, церебральный венозный тромбоз чаще встречается у переболевших COVID-19 в возрасте младше 30 лет, а риск образования тромбов из-за коронавируса в 100 раз выше по сравнению с исходным состоянием.
 
Распространение коронавирусаВакцина ModernaВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетВ мире
 
 
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