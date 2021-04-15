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В России достаточно вакцин от COVID-19, заявили в Кремле
В России достаточно вакцин от COVID-19, заявили в Кремле
Во внутрироссийском обороте вакцины от COVID-19 достаточно в соответствии со спросом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:47
2021-04-15T12:47
2021-04-15T12:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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россия
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здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Во внутрироссийском обороте вакцины от COVID-19 достаточно в соответствии со спросом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вакцины в обороте достаточно. В соответствии с существующим спросом объемы производства и инфраструктура по распространению работает абсолютно удовлетворительно", - сказал Песков.
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