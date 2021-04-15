https://ria.ru/20210415/vaktsiny-1728383457.html

В России достаточно вакцин от COVID-19, заявили в Кремле

В России достаточно вакцин от COVID-19, заявили в Кремле

Во внутрироссийском обороте вакцины от COVID-19 достаточно в соответствии со спросом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:47

2021-04-15T12:47

2021-04-15T12:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Во внутрироссийском обороте вакцины от COVID-19 достаточно в соответствии со спросом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вакцины в обороте достаточно. В соответствии с существующим спросом объемы производства и инфраструктура по распространению работает абсолютно удовлетворительно", - сказал Песков.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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