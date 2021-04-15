https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728423567.html

Специалисты определят, кому из перенесших COVID-19 прививка нужнее всего

Специалисты определят, кому из перенесших COVID-19 прививка нужнее всего

Исследования ведутся в РФ, чтобы определить, кого из переболевших коронавирусом нужно вакцинировать в первую очередь, сообщила директор НМИЦ профилактической... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:40

2021-04-15T15:40

2021-04-15T15:40

распространение коронавируса

оксана драпкина (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

вакцинация

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Исследования ведутся в РФ, чтобы определить, кого из переболевших коронавирусом нужно вакцинировать в первую очередь, сообщила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.Как отметила она в рамках онлайн-собрания научного совета РАН "Науки о жизни" на тему "Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза" в пресс-центре МИА "Россия сегодня", сейчас исследователи сосредоточены "на ключевых рецепторах специфического иммунитета", чтобы определить группу тех пациентов, которых надо вакцинировать в первую очередь, "у которых специфический иммунитет не столь серьезно развит"."Мы основываемся на том, что рецепторы лейкоцитарных антигенов человека класса-1, они разные, и в зависимости от их поведения, и в зависимости от данных генетических исследований, я думаю, что в скором времени мы сможем сказать более точно и достоверно, кого из переболевших необходимо вакцинировать в первую очередь, а вакцинацию каких пациентов можно отложить", - сказала Драпкина.Она отметила, что исследования ведутся на основе данных 1130 пациентов, переболевших коронавирусом.

https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728381452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, вакцинация