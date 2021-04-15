https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728289025.html

"Немножко не угадали". Ученый раскрыл детали создания вакцин от COVID-19

"Немножко не угадали". Ученый раскрыл детали создания вакцин от COVID-19

В России растут темпы вакцинации от коронавируса. В Москве начали прививать на дому маломобильных граждан. Журналисты делают прививки в прямом эфире, чтобы... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:00

2021-04-15T08:00

2021-04-15T10:59

наука

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

проект 5-100

биология

здоровье

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В России растут темпы вакцинации от коронавируса. В Москве начали прививать на дому маломобильных граждан. Журналисты делают прививки в прямом эфире, чтобы подать пример. В то же время у населения пока еще много вопросов: какую вакцину предпочесть, насколько велик риск осложнений, не лучше ли подождать окончания пандемии. Обо всем этом корреспондент РИА Новости поговорила с исследователем, независимым от разработчиков вакцин, вирусологом Олегом Батищевым, доцентом кафедры биофизики и физики живых систем Московского физико-технического института (участник "Проекта 5-100"), заместителем директора по научной работе ИФХЭ РАН.— Олег, что вы думаете о безопасности и работоспособности вакцинных препаратов от COVID-19, которые используют сейчас в России и мире?— Существующие в России вакцины фактически перекрывают все известные в науке подходы — вирусные векторы, пептиды, ослабленный вирус. Еще один вариант, предложенный американской компанией "Пфайзер", — на основе мРНК. Это как раз новая технология и, соответственно, к ней надо более настороженно относиться, тем более что есть немало сообщений о побочных эффектах в разных возрастных группах.Создатели отечественной вакцины "Спутник V" взяли относительно безопасный носитель в виде аденовируса и загрузили в него генетический материал, кодирующий поверхностные белки коронавируса. Сам этот аденовирус в организме распространяться не может, поскольку у него убрали часть генома, ответственную за репликацию, и добавили участок, который позволяет клеткам нарабатывать поверхностные белки коронавируса. Инфицировать они не могут: это всего лишь белки. Но антитела синтезируются, и если в организм попадет реальный патогенный коронавирус, то они предотвратят болезнь или как минимум снизят тяжесть. То есть человек, если и заболеет, то в легкой форме.По этой вакцине больше всего информации, и она показала себя достаточно безопасной. В ней нет компонентов, которые вызывают аллергические реакции или повреждают клетки. Я считаю, это очень хороший вариант, чтобы прививать все возрастные группы, включая людей старше 60 лет.— Как реагирует иммунитет стареющего человека на введение вакцины?— Намного мягче, чем у молодых: прививка почти не дает симптомов. Если у взрослого может подниматься температура и бывают другие последствия, то у пожилых, по статистике, вакцинация проходит легко. Это связано с тем, что иммунная система реагирует медленнее, антитела нарабатываются не так быстро, как у молодых, но, согласно результатам испытаний, этого достаточно, чтобы получить защиту и купировать тяжелое течение инфекции. В любом случае это лучше, чем переболеть COVID-19.— Были сомнения, что вакцины сработают на пожилых. А теперь эту группу прививают в приоритетном порядке. Как это объяснить?— Скорее боялись побочных эффектов, нежели сомневались в вакцине. Поэтому сначала набрали информацию на здоровых молодых добровольцах. Это обычная практика. У молодых намного выше шанс, что последствия, если вдруг обнаружатся, пройдут менее болезненно и в случае чего, на них можно быстро воздействовать. Как только увидели, что вакцина работает и серьезной побочки нет, стали тестировать на пожилых. У них — в силу возрастных заболеваний, изменений работы иммунитета — побочные эффекты могли быть сильнее, но, к счастью, эти ожидания не оправдались. Затем людей старшего поколения включили в группу приоритета для вакцинации, потому что они чаще всего тяжело болеют новой коронавирусной инфекцией.— Время от времени поступают сообщения из западных стран, что умерло столько-то человек после мРНК вакцины, есть жертвы в домах престарелых, где прошла прививочная акция. Как-то страшно становится.— Вакцина на основе мРНК заставляет организм сразу нарабатывать вирусные белки. Это вызывает быструю реакцию, синтез антител, что хорошо. Но молекула мРНК не особо стабильная — если она повреждена, белки могут сформироваться неправильно, что приведет к сильной аллергической реакции. Недаром эту вакцину хранят при минус 70 градусах. Если эти условия нарушены, что при транспортировке легко допустить, то могут быть неприятные последствия вплоть до летальных исходов.Конечно, десятки смертей настораживают. (Согласно недавнему отчету, в Великобритании среди осложнений на вакцину Pfizer-BioNTech зафиксировано 186 смертей). Но если брать в относительных цифрах, то это сотые доли процента от миллионов вакцинированных, то есть очень мало. У российских же вакцин иной принцип действия, другие условия хранения. Они более безопасны.— Недавно ученые подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами в сосудах. Как и "Спутник V", она создана на основе аденовируса, только заражающего шимпанзе. Что не так с этим препаратом?— Стоит взять немного другие штаммы, компоненты — и реакция будет другая. В AstraZeneca немножко не угадали. Скорее всего, придется что-то модифицировать. Но опять же: несмотря на то, что взаимосвязь с тромбами доказана, случаев очень мало, а доз введено десятки миллионов. Если посчитать в процентах, то вероятность этого осложнения ничтожно мала. Его укажут в описании к препарату как редкий побочный эффект. Людей предупредят, что такой риск существует. В инструкции к любому лекарству от головной боли приведены риски побочных эффектов. Это обычная практика.— Получается, что разработки наших вакцин удачные и в высшей степени безопасные?— Вакцина Центра имени Гамалеи признана в мире как эффективная с минимальными побочными действиями. Многие страны ее приобрели, многие сейчас обсуждают этот вопрос. Естественно, включаются политические мотивы, поскольку страны вложились в производство собственных препаратов и покупать что-то на стороне не хочется. В то же время ведущие специалисты-иммунологи в Америке и Европе подтвердили, что "Спутник V" — хорошая вакцина. — Многие ждут пептидную вакцину "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор", потому что у нее минимум побочных эффектов. Рассматривают ее как альтернативу для престарелых родителей.— Эта вакцина не вызывает инфицирования, наработка антител идет только на введенные компоненты, и это не весь поверхностный белок коронавируса, а его участки, которые связываются с клетками. Ожидают, что организм будет реагировать на нее медленнее, соответственно, и последствий меньше. Риск аллергии есть у любой вакцины.Центр "Вектор" — это один из ведущих производителей иммунобиологических препаратов, к их вакцине можно относиться с высокой степенью доверия. В целом они создали достаточно интересный препарат. Другое дело, что появился он чуть позже "Спутника V", поэтому статистических данных по его использованию не так много. В любом случае я не вижу необходимости ждать именно эту вакцину и отказываться от "Спутника V". Оба препарата хорошие, сделаны по известным принципам.— Участники клинических испытаний пептидной вакцины высказывали сомнения в ее защитных свойствах. Вы, наверное, слышали об этом?— Суть в том, что если в вакцину включили определенные участки поверхностного белка, исходя из предпосылок, что они самые активные и на них вырабатываются антитела, то возникает вопрос, достаточно ли этого, не может ли вирус провзаимодействовать с клетками других участков. Такая вероятность есть, тем более что вирус мутирует. Здесь предсказательные модели не всегда хорошо работают. Проверить можно только на практике. Как только вакцину будут применять массово, мы увидим, насколько хорошо она защищает.Структура вирусного спайк-белка детально изучена. Если выяснится, что выбранные пептиды недостаточно хорошо работают, возьмут другие и быстро модифицируют препарат. Ничего принципиально нового в этом нет, технология отработана прежде, иначе мы бы не получили вакцину по прошествии года.— Это, кстати, один из аргументов антиваксеров — что вакцины разработали слишком быстро.— Действительно, их быстро выпустили, обычно вакцины проверяют дольше, но все эти исследования базировались на опыте создания препаратов от других вирусов. Многолетняя проверка не требовалась. В Центре имени Гамалеи опирались на опыт создания вакцины от Эболы. Этот вирус похожим образом формируется, выходит из клеток, соответственно, и вакцины по близким принципам разрабатывали.Вакцину зарегистрировали в августе прошлого года на основании испытаний с малым числом добровольцев, и был вопрос, не слишком ли мы спешим. В начале года вышла публикация в the Lancet с информацией по 20 тысячам испытуемых. Приведенные данные свидетельствуют, что вакцина работает. Сейчас собрано столько сведений, что сомнения отпали. Что касается долгосрочных осложнений, они маловероятны.Я бы крайне рекомендовал прививаться, это снижает риск заражения и развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. Как мы видим, у переболевших много осложнений, длящихся зачастую полгода-год. Это и проблемы с нервной системой, дыханием, с сосудами — те же тромбозы. Вакцинация — самый безопасный и правильный путь профилактики.

https://ria.ru/20210413/privivka-1727931944.html

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1604433285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, проект 5-100, биология, здоровье