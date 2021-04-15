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В ФМБА назвали сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19
В ФМБА назвали сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила надежду, что доклинические исследования вакцины ФМБА от коронавируса завершатся в РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:21
2021-04-15T16:21
2021-04-15T16:21
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вероника скворцова
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила надежду, что доклинические исследования вакцины ФМБА от коронавируса завершатся в июне и после этого начнутся клинические исследования."Сейчас идут регламентные доклинические исследования. Мы надеемся их завершить в июне месяце и в июле выйти на совмещенную первую-вторую фазы клинических исследований", - сказала Скворцова журналистам.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, вероника скворцова, общество