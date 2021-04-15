https://ria.ru/20210415/vaktsina-1728433356.html

В ФМБА назвали сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19

В ФМБА назвали сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила надежду, что доклинические исследования вакцины ФМБА от коронавируса завершатся в РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:21

2021-04-15T16:21

2021-04-15T16:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

вероника скворцова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156376/49/1563764924_0:191:1943:1283_1920x0_80_0_0_15159418f9adc635ef6801b834b0210d.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила надежду, что доклинические исследования вакцины ФМБА от коронавируса завершатся в июне и после этого начнутся клинические исследования."Сейчас идут регламентные доклинические исследования. Мы надеемся их завершить в июне месяце и в июле выйти на совмещенную первую-вторую фазы клинических исследований", - сказала Скворцова журналистам.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, вероника скворцова, общество