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В Красноярском крае четыре вагона с мазутом сошли с рельсов
В Красноярском крае четыре вагона с мазутом сошли с рельсов
Четыре вагона с мазутом в составе грузового поезда сошли с рельсов на путях необщего пользования в Козульском районе Красноярского края, разлива нефтепродуктов... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:52
2021-04-15T15:52
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Четыре вагона с мазутом в составе грузового поезда сошли с рельсов на путях необщего пользования в Козульском районе Красноярского края, разлива нефтепродуктов нет, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."По предварительной информации, 15.04.2021 в 16 часов 30 минут местного времени на путях необщего пользования (Козульский район Красноярского края), собственником которых является ФГКУ Комбинат "Чулым" Росрезерва, при прохождении грузового поезда произошел сход четырех вагонов, груженых мазутом. В результате произошедшего никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.По данному факту Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. На место выехали сотрудники транспортной прокуратуры.
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россия
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россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), красноярский край, происшествия

В Красноярском крае четыре вагона с мазутом сошли с рельсов

15:52 15.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Четыре вагона с мазутом в составе грузового поезда сошли с рельсов на путях необщего пользования в Козульском районе Красноярского края, разлива нефтепродуктов нет, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительной информации, 15.04.2021 в 16 часов 30 минут местного времени на путях необщего пользования (Козульский район Красноярского края), собственником которых является ФГКУ Комбинат "Чулым" Росрезерва, при прохождении грузового поезда произошел сход четырех вагонов, груженых мазутом. В результате произошедшего никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.
По данному факту Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. На место выехали сотрудники транспортной прокуратуры.
На месте крушения пассажирского поезда на Тайване - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 06:29
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд
 
РоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Красноярский крайПроисшествия
 
 
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