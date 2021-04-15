Названа возможная причина возгорания в частном доме на Урале
08:02 15.04.2021 (обновлено: 10:18 15.04.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Ветхость электропроводки рассматривается среди причин, которые могли вызвать пожар в частном доме в Свердловской области, где погибли пятеро детей, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. Пятеро детей погибли, пострадавшие двое взрослых и двое детей в возрасте 3 лет и 1 года госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
"Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушений правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие", - сказал Горелых.
Он отметил, что сгоревший деревянный дом постройки 1957 года с печным отоплением был приобретен на материнский капитал. Печь в связи с ветхостью совсем недавно сменили на новую. По словам Горелых, сейчас участковые уполномоченные опрашивают местных жителей, чтобы найти очевидцев и свидетелей, назначена пожарно-техническая экспертиза.
Прокуратура проводит проверку после гибели пяти детей при пожаре в частном доме в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
"Прокуратура Пригородного района проводит проверку в связи с пожаром в селе Бызово Горноуральского городского округа, в котором погибли несовершеннолетние... Будут устанавливаться причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет установлено, был ли оборудован дом пожарными извещателями", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, в деревянном частном жилом доме проживала многодетная семья: двое взрослых и семь детей в возрасте от одного года до семи лет. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли дома. Борьбу с огнем вели 25 человек и 10 единиц техники.