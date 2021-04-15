https://ria.ru/20210415/ural-1728340929.html

Названа возможная причина возгорания в частном доме на Урале

Названа возможная причина возгорания в частном доме на Урале

Ветхость электропроводки рассматривается среди причин, которые могли вызвать пожар в частном доме в Свердловской области, где погибли пятеро детей, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:02

2021-04-15T08:02

2021-04-15T10:18

пожар в частном доме на урале

гумвд

свердловская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728343579_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_15b41ff248c785f72050947b524a17dd.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Ветхость электропроводки рассматривается среди причин, которые могли вызвать пожар в частном доме в Свердловской области, где погибли пятеро детей, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. Пятеро детей погибли, пострадавшие двое взрослых и двое детей в возрасте 3 лет и 1 года госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Он отметил, что сгоревший деревянный дом постройки 1957 года с печным отоплением был приобретен на материнский капитал. Печь в связи с ветхостью совсем недавно сменили на новую. По словам Горелых, сейчас участковые уполномоченные опрашивают местных жителей, чтобы найти очевидцев и свидетелей, назначена пожарно-техническая экспертиза.Прокуратура проводит проверку после гибели пяти детей при пожаре в частном доме в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, в деревянном частном жилом доме проживала многодетная семья: двое взрослых и семь детей в возрасте от одного года до семи лет. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли дома. Борьбу с огнем вели 25 человек и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20210414/lipetsk-1728324957.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в частном доме в Свердловской области Тела четырех детей найдены при разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. 2021-04-15T08:02 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в частном доме на урале, гумвд, свердловская область, происшествия