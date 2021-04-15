https://ria.ru/20210415/ukraina-1728480428.html

Зеленский сообщил о введении санкций против 12 украинцев

Зеленский сообщил о введении санкций против 12 украинцев

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг принял решение о применении персональных санкций против 12 украинских граждан за РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:04

2021-04-15T20:04

2021-04-15T20:04

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг принял решение о применении персональных санкций против 12 украинских граждан за контрабанду, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания.Зеленский сообщил 2 апреля, что СНБО Украины ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. Позднее украинский лидер своим указом ввел в действие решение СНБО.Ранее Госбюро расследований сообщило, что украинские правоохранители после введения СНБО санкций против причастных к контрабанде выявили, что предприниматели уклонились от уплаты НДС на почти 10 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727632194.html

украина

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2021

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владимир зеленский, украина, в мире