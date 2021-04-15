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Зеленский сообщил о введении санкций против 12 украинцев
Зеленский сообщил о введении санкций против 12 украинцев
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг принял решение о применении персональных санкций против 12 украинских граждан за РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:04
2021-04-15T20:04
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг принял решение о применении персональных санкций против 12 украинских граждан за контрабанду, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания.Зеленский сообщил 2 апреля, что СНБО Украины ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. Позднее украинский лидер своим указом ввел в действие решение СНБО.Ранее Госбюро расследований сообщило, что украинские правоохранители после введения СНБО санкций против причастных к контрабанде выявили, что предприниматели уклонились от уплаты НДС на почти 10 миллионов долларов.
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владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский сообщил о введении санкций против 12 украинцев

20:04 15.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм"
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг принял решение о применении персональных санкций против 12 украинских граждан за контрабанду, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания.
Зеленский сообщил 2 апреля, что СНБО Украины ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. Позднее украинский лидер своим указом ввел в действие решение СНБО.

"Второй вопрос (на заседании СНБО – ред.) был персональные санкции. Совет национальной безопасности и обороны будет вводить санкции против второй части контрабандистов. Применяются санкции против 12 человек", - заявил Зеленский в видеообращении на телеканале "Украина24".

Ранее Госбюро расследований сообщило, что украинские правоохранители после введения СНБО санкций против причастных к контрабанде выявили, что предприниматели уклонились от уплаты НДС на почти 10 миллионов долларов.
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