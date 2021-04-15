https://ria.ru/20210415/ukraina-1728453881.html

Источник оценил заявление посла Украины о возвращении "ядерного статуса"

Источник оценил заявление посла Украины о возвращении "ядерного статуса"

Заявление украинского посла о возращении Украине ядерного статуса идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-15T17:44

2021-04-15T17:44

2021-04-16T02:09

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заявление украинского посла о возращении Украине ядерного статуса идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого является Украина, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, "у Украины нет иного выбора": или "быть частью союза, такого как НАТО", или "вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом"."Заявление украинского посла о ядерном оружии идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Украина", - сказал источник.В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

https://ria.ru/20210415/ukraina-1728452104.html

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россия, нато, москва, германия, украина, в мире