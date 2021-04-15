https://ria.ru/20210415/ukraina-1728453881.html
Источник оценил заявление посла Украины о возвращении "ядерного статуса"
Источник оценил заявление посла Украины о возвращении "ядерного статуса"
Заявление украинского посла о возращении Украине ядерного статуса идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-15T17:44
2021-04-15T17:44
2021-04-16T02:09
россия
нато
москва
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_d116daae9776b8734b2df574a12db152.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заявление украинского посла о возращении Украине ядерного статуса идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого является Украина, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, "у Украины нет иного выбора": или "быть частью союза, такого как НАТО", или "вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом"."Заявление украинского посла о ядерном оружии идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Украина", - сказал источник.В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
https://ria.ru/20210415/ukraina-1728452104.html
россия
москва
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_d25f0abd683cc3eb13ee75b5ddd0f5cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, москва, германия, украина, в мире