Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/ukraina-1728453881.html
Источник оценил заявление посла Украины о возвращении "ядерного статуса"
Источник оценил заявление посла Украины о возвращении "ядерного статуса"
Заявление украинского посла о возращении Украине ядерного статуса идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-15T17:44
2021-04-16T02:09
россия
нато
москва
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_d116daae9776b8734b2df574a12db152.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заявление украинского посла о возращении Украине ядерного статуса идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого является Украина, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, "у Украины нет иного выбора": или "быть частью союза, такого как НАТО", или "вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом"."Заявление украинского посла о ядерном оружии идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Украина", - сказал источник.В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
https://ria.ru/20210415/ukraina-1728452104.html
россия
москва
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_d25f0abd683cc3eb13ee75b5ddd0f5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, москва, германия, украина, в мире

Источник оценил заявление посла Украины о возвращении "ядерного статуса"

17:44 15.04.2021 (обновлено: 02:09 16.04.2021)
 
© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заявление украинского посла о возращении Украине ядерного статуса идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого является Украина, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, "у Украины нет иного выбора": или "быть частью союза, такого как НАТО", или "вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом".
"Украине и ее народу никто не угрожает, кроме самого украинского руководства. Наращивание вооружений Украиной осуществляется не в целях обороны страны", - подчеркнул собеседник агентства.
"Заявление украинского посла о ядерном оружии идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Украина", - сказал источник.
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 17:35
Сенатор оценил слова посла Украины в Германии о ядерном статусе
 
РоссияНАТОМоскваГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния