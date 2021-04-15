Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/ukraina-1728449139.html
МИД призвал Турцию не поощрять эскалацию на Украине
МИД призвал Турцию не поощрять эскалацию на Украине
Москва в ходе контактов с руководством Турции призывает воздерживаться от шагов, которые стимулируют реваншистские устремления Киева, заявила официальный... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:20
2021-04-15T17:20
россия
мария захарова
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727506753_0:148:3018:1846_1920x0_80_0_0_2571bf9f14fc0d83b939c8460c566e09.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва в ходе контактов с руководством Турции призывает воздерживаться от шагов, которые стимулируют реваншистские устремления Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ходе контактов с руководством Турецкой Республики регулярно обмениваемся мнениями по всем, даже очень деликатным вопросам международной и региональной повестки дня. В частности, доводим российские оценки применительно к юго-востоку Украины и, конечно, в Анкаре хорошо известно о том, что поощрение из-за рубежа воинственной линии киевских властей вызывает у нас самую серьезную озабоченность", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Мы всегда подчеркиваем необходимость воздерживаться от шагов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, которые могли бы спровоцировать ухудшение обстановки в Донбассе. Намерены продолжать заинтересованный профессиональный диалог с иностранными партнерами, побуждая их не стимулировать реваншистские настроения Киева, а всеми доступными политико-дипломатическими средствами вносить посильный вклад в стабилизацию и оздоровление ситуации вокруг Украины", - добавила она.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html
https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html
россия
москва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727506753_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_ad3c8acea50f04679f0456b87cacf9ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, германия, в мире

МИД призвал Турцию не поощрять эскалацию на Украине

17:20 15.04.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва в ходе контактов с руководством Турции призывает воздерживаться от шагов, которые стимулируют реваншистские устремления Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе контактов с руководством Турецкой Республики регулярно обмениваемся мнениями по всем, даже очень деликатным вопросам международной и региональной повестки дня. В частности, доводим российские оценки применительно к юго-востоку Украины и, конечно, в Анкаре хорошо известно о том, что поощрение из-за рубежа воинственной линии киевских властей вызывает у нас самую серьезную озабоченность", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 08:00
Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань
"Мы всегда подчеркиваем необходимость воздерживаться от шагов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, которые могли бы спровоцировать ухудшение обстановки в Донбассе. Намерены продолжать заинтересованный профессиональный диалог с иностранными партнерами, побуждая их не стимулировать реваншистские настроения Киева, а всеми доступными политико-дипломатическими средствами вносить посильный вклад в стабилизацию и оздоровление ситуации вокруг Украины", - добавила она.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Украинский пограничник на КПП Гоптовка на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 08:00
Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
 
РоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния