МИД призвал Турцию не поощрять эскалацию на Украине
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва в ходе контактов с руководством Турции призывает воздерживаться от шагов, которые стимулируют реваншистские устремления Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе контактов с руководством Турецкой Республики регулярно обмениваемся мнениями по всем, даже очень деликатным вопросам международной и региональной повестки дня. В частности, доводим российские оценки применительно к юго-востоку Украины и, конечно, в Анкаре хорошо известно о том, что поощрение из-за рубежа воинственной линии киевских властей вызывает у нас самую серьезную озабоченность", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Мы всегда подчеркиваем необходимость воздерживаться от шагов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, которые могли бы спровоцировать ухудшение обстановки в Донбассе. Намерены продолжать заинтересованный профессиональный диалог с иностранными партнерами, побуждая их не стимулировать реваншистские настроения Киева, а всеми доступными политико-дипломатическими средствами вносить посильный вклад в стабилизацию и оздоровление ситуации вокруг Украины", - добавила она.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
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Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.