https://ria.ru/20210415/ukraina-1728449139.html

МИД призвал Турцию не поощрять эскалацию на Украине

МИД призвал Турцию не поощрять эскалацию на Украине

Москва в ходе контактов с руководством Турции призывает воздерживаться от шагов, которые стимулируют реваншистские устремления Киева, заявила официальный... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:20

2021-04-15T17:20

2021-04-15T17:20

россия

мария захарова

владимир зеленский

дмитрий песков

москва

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727506753_0:148:3018:1846_1920x0_80_0_0_2571bf9f14fc0d83b939c8460c566e09.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва в ходе контактов с руководством Турции призывает воздерживаться от шагов, которые стимулируют реваншистские устремления Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ходе контактов с руководством Турецкой Республики регулярно обмениваемся мнениями по всем, даже очень деликатным вопросам международной и региональной повестки дня. В частности, доводим российские оценки применительно к юго-востоку Украины и, конечно, в Анкаре хорошо известно о том, что поощрение из-за рубежа воинственной линии киевских властей вызывает у нас самую серьезную озабоченность", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Мы всегда подчеркиваем необходимость воздерживаться от шагов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, которые могли бы спровоцировать ухудшение обстановки в Донбассе. Намерены продолжать заинтересованный профессиональный диалог с иностранными партнерами, побуждая их не стимулировать реваншистские настроения Киева, а всеми доступными политико-дипломатическими средствами вносить посильный вклад в стабилизацию и оздоровление ситуации вокруг Украины", - добавила она.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

россия

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, германия, в мире