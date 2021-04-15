Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/ukraina-1728429323.html
МИД обвинил НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины
МИД обвинил НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины
США и НАТО обвиняют Россию в военных приготовлениях на границе с Украиной, чтобы под этим предлогом активнее наращивать собственные силы, заявила в четверг... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:04
2021-04-15T18:46
россия
черное море
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272395_0:79:1525:937_1920x0_80_0_0_64ca641d0674599179c24154b2b5bc0c.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США и НАТО обвиняют Россию в военных приготовлениях на границе с Украиной, чтобы под этим предлогом активнее наращивать собственные силы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают обвинять Россию в наращивании военных сил и техники на границе с Украиной. Эти пропагандистские атаки свидетельствуют о том, что, по большому счету, тем самым альянс и его страны-члены хотят реабилитировать, обелить повышение интенсивности своих собственных военных мероприятий как на украинской территории, так и вблизи ее", - сказала она.Захарова напомнила, что только на 2021 год на Украине запланировано семь маневров под эгидой НАТО."Растет количество заходов военных кораблей стран НАТО в акваторию Черного моря... Существенно участились полеты американских стратегических бомбардировщиков над Черным морем и Украиной с отработкой выхода на рубежи и применения крылатых ракет. Возросла интенсивность воздушной разведки вблизи Крымского полуострова", - отметила официальный представитель МИД РФ."О чем это говорит - о том, что именно страны НАТО своими провокационными действиями нагнетают обстановку вокруг Украины, которая, кстати, не входит в зону ответственности альянса, они подпитывают настроения некоего военного реванша", - резюмировала она."Мы считаем, что поставки на Украину странами НАТО, включая Турцию, вооружений и военной техники, в том числе беспилотников, не способствует мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - сообщила Захарова.
https://ria.ru/20210414/poschechina-1728260555.html
https://ria.ru/20210414/nato-1728246710.html
россия
черное море
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272395_154:60:1428:1016_1920x0_80_0_0_6eedba15817552a7e04dcddfcd0548fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черное море, украина, в мире

МИД обвинил НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины

16:04 15.04.2021 (обновлено: 18:46 15.04.2021)
 
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США и НАТО обвиняют Россию в военных приготовлениях на границе с Украиной, чтобы под этим предлогом активнее наращивать собственные силы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают обвинять Россию в наращивании военных сил и техники на границе с Украиной. Эти пропагандистские атаки свидетельствуют о том, что, по большому счету, тем самым альянс и его страны-члены хотят реабилитировать, обелить повышение интенсивности своих собственных военных мероприятий как на украинской территории, так и вблизи ее", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 15:51
Британцы призвали Путина "дать НАТО пощечину"
Захарова напомнила, что только на 2021 год на Украине запланировано семь маневров под эгидой НАТО.
"Растет количество заходов военных кораблей стран НАТО в акваторию Черного моря... Существенно участились полеты американских стратегических бомбардировщиков над Черным морем и Украиной с отработкой выхода на рубежи и применения крылатых ракет. Возросла интенсивность воздушной разведки вблизи Крымского полуострова", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 14:48
Патрушев прокомментировал рост активности НАТО в Черном море
"О чем это говорит - о том, что именно страны НАТО своими провокационными действиями нагнетают обстановку вокруг Украины, которая, кстати, не входит в зону ответственности альянса, они подпитывают настроения некоего военного реванша", - резюмировала она.
"Мы считаем, что поставки на Украину странами НАТО, включая Турцию, вооружений и военной техники, в том числе беспилотников, не способствует мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - сообщила Захарова.
 
РоссияЧерное мореУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния