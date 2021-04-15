https://ria.ru/20210415/ukraina-1728429323.html

МИД обвинил НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины

МИД обвинил НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины

США и НАТО обвиняют Россию в военных приготовлениях на границе с Украиной, чтобы под этим предлогом активнее наращивать собственные силы, заявила в четверг... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:04

2021-04-15T16:04

2021-04-15T18:46

россия

черное море

украина

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США и НАТО обвиняют Россию в военных приготовлениях на границе с Украиной, чтобы под этим предлогом активнее наращивать собственные силы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают обвинять Россию в наращивании военных сил и техники на границе с Украиной. Эти пропагандистские атаки свидетельствуют о том, что, по большому счету, тем самым альянс и его страны-члены хотят реабилитировать, обелить повышение интенсивности своих собственных военных мероприятий как на украинской территории, так и вблизи ее", - сказала она.Захарова напомнила, что только на 2021 год на Украине запланировано семь маневров под эгидой НАТО."Растет количество заходов военных кораблей стран НАТО в акваторию Черного моря... Существенно участились полеты американских стратегических бомбардировщиков над Черным морем и Украиной с отработкой выхода на рубежи и применения крылатых ракет. Возросла интенсивность воздушной разведки вблизи Крымского полуострова", - отметила официальный представитель МИД РФ."О чем это говорит - о том, что именно страны НАТО своими провокационными действиями нагнетают обстановку вокруг Украины, которая, кстати, не входит в зону ответственности альянса, они подпитывают настроения некоего военного реванша", - резюмировала она."Мы считаем, что поставки на Украину странами НАТО, включая Турцию, вооружений и военной техники, в том числе беспилотников, не способствует мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - сообщила Захарова.

https://ria.ru/20210414/poschechina-1728260555.html

https://ria.ru/20210414/nato-1728246710.html

россия

черное море

украина

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россия, черное море, украина, в мире