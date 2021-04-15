https://ria.ru/20210415/ukraina-1728383800.html

Кравчук призвал не ждать американских солдат, которые защитят Украину

Кравчук призвал не ждать американских солдат, которые защитят Украину

Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Киеву не стоит ожидать американских РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:49

2021-04-15T12:49

2021-04-15T13:27

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леонид кравчук

дмитрий песков

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КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Киеву не стоит ожидать американских солдат, которые будут защищать страну."Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут на Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина24" в четверг.По его словам, США и ЕС поддерживают Украину и помогают ей. Помощь заключается в санкциях против РФ, а также предоставлении Киеву военной помощи."Я знаю одно, мы должны с вами быть ко всему готовы. Первое – укреплять свои войска. Второе – каждый человек на Украине должен быть готовым к защите своей земли. И когда враг почувствует, что мы едины, что у нас войско готово защищать, что народ станет стеной, я убежден: прежде чем думать про широкую агрессию на Украине, они остановятся", - добавил Кравчук.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210414/diversanty-1728237702.html

https://ria.ru/20210415/oruzhie-1728372579.html

россия

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россия, леонид кравчук, дмитрий песков, москва, сша, в мире