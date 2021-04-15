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Кравчук призвал не ждать американских солдат, которые защитят Украину
Кравчук призвал не ждать американских солдат, которые защитят Украину
Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Киеву не стоит ожидать американских РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:49
2021-04-15T13:27
россия
леонид кравчук
дмитрий песков
москва
сша
в мире
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КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Киеву не стоит ожидать американских солдат, которые будут защищать страну."Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут на Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина24" в четверг.По его словам, США и ЕС поддерживают Украину и помогают ей. Помощь заключается в санкциях против РФ, а также предоставлении Киеву военной помощи."Я знаю одно, мы должны с вами быть ко всему готовы. Первое – укреплять свои войска. Второе – каждый человек на Украине должен быть готовым к защите своей земли. И когда враг почувствует, что мы едины, что у нас войско готово защищать, что народ станет стеной, я убежден: прежде чем думать про широкую агрессию на Украине, они остановятся", - добавил Кравчук.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210414/diversanty-1728237702.html
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россия, леонид кравчук, дмитрий песков, москва, сша, в мире

Кравчук призвал не ждать американских солдат, которые защитят Украину

12:49 15.04.2021 (обновлено: 13:27 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Киеву не стоит ожидать американских солдат, которые будут защищать страну.
"Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут на Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина24" в четверг.
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Патрушев рассказал, как Запад помогает готовить диверсантов на Украине
По его словам, США и ЕС поддерживают Украину и помогают ей. Помощь заключается в санкциях против РФ, а также предоставлении Киеву военной помощи.
"Я знаю одно, мы должны с вами быть ко всему готовы. Первое – укреплять свои войска. Второе – каждый человек на Украине должен быть готовым к защите своей земли. И когда враг почувствует, что мы едины, что у нас войско готово защищать, что народ станет стеной, я убежден: прежде чем думать про широкую агрессию на Украине, они остановятся", - добавил Кравчук.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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