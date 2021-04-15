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В МИД Франции сомневаются в перспективе вступления Украины в ЕС
В МИД Франции сомневаются в перспективе вступления Украины в ЕС
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон не считает серьезной перспективу вступления Украины в Евросоюз. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:16
2021-04-15T10:16
2021-04-15T12:01
евросоюз
мид франции
украина
в мире
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ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон не считает серьезной перспективу вступления Украины в Евросоюз."Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления в Евросоюз. Я думаю, что это несерьезная перспектива", — сказал он в эфире радиостанции Radio J.На 16 апреля планируется встреча президента Франции Эммануэля Макрона c украинским коллегой. Владимир Зеленский в последнее время не раз говорил о важности вступления Украины в Евросоюз и НАТО — присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в НАТО считает единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. В Москве на это заметили, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только не принесет мир в Донбасс, но грозит необратимыми последствиями для украинской государственности.
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евросоюз, мид франции, украина, в мире