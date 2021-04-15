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Госдеп прокомментировал новый указ Байдена о санкциях против России
Госдеп прокомментировал новый указ Байдена о санкциях против России
Указ президента США Джо Байдена предусматривает возможность расширения санкций против суверенного долга РФ, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:04
2021-04-15T16:04
2021-04-15T19:12
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Указ президента США Джо Байдена предусматривает возможность расширения санкций против суверенного долга РФ, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке."Президент подписывает новый исполнительный указ по России, который расширит сферу действия наших санкционных органов. В соответствии с этим новым исполнительным указом министерство финансов США издает директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в первичных размещениях рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года. Этот указ также предоставляет правительству США полномочия по расширению санкций в отношении суверенного долга России", - говорится в заявлении Блинкена, которое распространил госдепартамент.
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости.
Указ президента США Джо Байдена
предусматривает возможность расширения санкций против суверенного долга РФ, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
"Президент подписывает новый исполнительный указ по России, который расширит сферу действия наших санкционных органов. В соответствии с этим новым исполнительным указом министерство финансов США издает директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в первичных размещениях рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года. Этот указ также предоставляет правительству США полномочия по расширению санкций в отношении суверенного долга России", - говорится в заявлении Блинкена, которое распространил госдепартамент.