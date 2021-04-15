Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/ukaz-1728429028.html
Госдеп прокомментировал новый указ Байдена о санкциях против России
Госдеп прокомментировал новый указ Байдена о санкциях против России
Указ президента США Джо Байдена предусматривает возможность расширения санкций против суверенного долга РФ, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:04
2021-04-15T19:12
россия
энтони блинкен
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602690992_0:22:3212:1829_1920x0_80_0_0_602017f32afb7cb431cadf78cba0832e.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Указ президента США Джо Байдена предусматривает возможность расширения санкций против суверенного долга РФ, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке."Президент подписывает новый исполнительный указ по России, который расширит сферу действия наших санкционных органов. В соответствии с этим новым исполнительным указом министерство финансов США издает директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в первичных размещениях рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года. Этот указ также предоставляет правительству США полномочия по расширению санкций в отношении суверенного долга России", - говорится в заявлении Блинкена, которое распространил госдепартамент.
https://ria.ru/20210415/ukaz-1728422537.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602690992_359:0:2853:1870_1920x0_80_0_0_bb498af24bbf126f9de81453a3d269bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, энтони блинкен, джо байден, сша, в мире

Госдеп прокомментировал новый указ Байдена о санкциях против России

16:04 15.04.2021 (обновлено: 19:12 15.04.2021)
 
© REUTERS / Virginia Mayo/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© REUTERS / Virginia Mayo/Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Указ президента США Джо Байдена предусматривает возможность расширения санкций против суверенного долга РФ, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
"Президент подписывает новый исполнительный указ по России, который расширит сферу действия наших санкционных органов. В соответствии с этим новым исполнительным указом министерство финансов США издает директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в первичных размещениях рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года. Этот указ также предоставляет правительству США полномочия по расширению санкций в отношении суверенного долга России", - говорится в заявлении Блинкена, которое распространил госдепартамент.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 15:36
Байден объяснил конгрессу причину введения санкций против России
 
РоссияЭнтони БлинкенДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния